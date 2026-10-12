Στην Κρήτη οι πρώτοι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Special Olympics Kayaking 2026

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Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Special Olympics Kayaking 2026 αποτελούν μία διοργάνωση-ορόσημο η οποία θα λάβει χώρα στην Κρήτη, στη Λίμνη Κουρνά, από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026. Για πρώτη φορά, τα Special Olympics Ευρώπης Ευρασίας αναθέτουν στα Special Olympics Hellas τη διοργάνωση Ευρωπαϊκών Αγώνων στο άθλημα του Καγιάκ.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Διονύσιος Κοδέλλας, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων και Πρόεδρος των Special Olympics Hellas δήλωσε: «Η για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τιμητική ανάθεση, μιας μεγάλης διοργάνωσης, όπως αυτή, έρχεται σαν επιβράβευση της εξαιρετικής επιτυχίας που καταγράφουν τα Special Olympics Hellas στην αποστολή της, μέσω του αθλητισμού, ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο. Στο επίκεντρο των Αγώνων, όπως πάντα, θα βρίσκεται η προώθηση των αξιών της συμπερίληψης, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.»

Οι Αγώνες πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, του Δήμου Αποκορώνου , της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, SUP & Surfing ​ και του Ναυτικού Ομίλου Χανίων .

Στους Αγώνες θα συμμετάσχουν 70 αθλητές και αθλήτριες με και χωρίς νοητική αναπηρία (Unified Partners) από 10 χώρες της Ευρώπης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και ευγενούς άμιλλας. Υπό την καθοδήγηση προπονητών, συνοδών και εθελοντών, οι συμμετέχοντες θα ​ αγωνιστούν σε ατομικά, ομαδικά και μεικτά αγωνίσματα. Η Λίμνη Κουρνά αποτελεί έναν δοκιμασμένο και ασφαλή υδάτινο στίβο, όπου τα Special Olympics Hellas διοργανώνουν με απόλυτη επιτυχία Πανελλήνιους Αγώνες Καγιάκ τα τελευταία έξι χρόνια.

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στην παραλιακή ζώνη της Γεωργιούπολης. Στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης θα πραγματοποιηθεί λαμπαδηδρομία από αθλητές που συμμετέχουν στους Αγώνες, η οποία θα ολοκληρωθεί με το άναμμα του βωμού. Την παρουσίαση θα αναλάβουν οι δημοσιογράφοι Τζένη Μελιτά και Σπύρος Μαργαρίτης.

Η διοργάνωση βασίζεται αποκλειστικά στην έμπρακτη στήριξη χορηγών, καθώς οι αθλητές δεν επιβαρύνονται για την συμμετοχή τους, ενώ παράλληλα τα Special Olympics Hellas φροντίζουν για την δωρεάν παροχή διαμονής, διατροφής και μετακίνησης για όλους τους συμμετέχοντες.

Διαχρονικός υποστηρικτής των Αγώνων Special Olympics Kayaking είναι το Pilot ​ Beach Resort , που φιλοξενεί όλες τις αποστολές, προσφέροντας διαμονή και διατροφή καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Special Olympics Hellas, ο Όμιλος Attica , ως Χρυσός Χορηγός, εξασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών και συμβάλλει στη διοργάνωση με τη βοήθεια των εθελοντών εργαζομένων του.

Χορηγός αθλητικού εξοπλισμού είναι το Τεκτονικό Ίδρυμα , χορηγός ιματισμού και αξεσουάρ η adidas , χορηγία εις είδος προσέφεραν η ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά και η Εταιρεία Παπαδοπούλου , ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Socialdoo . Για την υλοποίηση των Αγώνων σημαντική είναι η υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού , της Ελληνικής Αστυνομία ς, και της Εθελοντικής Ναυαγοσωστικής Ομάδας Ν.Ο.Χ.

Για ακόμη μια χρονιά, η Κρήτη θα γίνει σημείο συνάντησης αθλητών, προπονητών, εθελοντών και φίλων του αθλητισμού από 10 Ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.

Λίγα λόγια για τα Special Olympics Hellas:

Τα Special Olympics Hellas ανήκουν στο Παγκόσμιο Κίνημα των Special Olympics, το οποίο εκτείνεται σε παραπάνω από 190 χώρες ανά την Υφήλιο, έχοντας κεντρικό του στόχο την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού. Εδώ και 38 χρόνια αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό, υλοποιώντας πολυάριθμα καινοτόμα αθλητικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, τα οποία αγκαλιάζουν τους αθλητές των Special Olympics και τις οικογένειες τους. Από το 2022, τα Special Olympics Hellas με τη σχετική διάταξη νόμου λογίζονται ως Ομοσπονδία, ενώ από το 2024 έχουν τεκμηριώσει και εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.