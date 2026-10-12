Ανδρουλάκης: Δεν υπάρχει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τους μικρομεσαίους

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Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» στη φορολογία, στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τον χαιρετισμό του στο 1ο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.
Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, με τις παρεμβάσεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αφού επεσήμανε τα προβλήματα και τις αγωνίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για ισχυρή ανάπτυξη, όταν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής οικονομίας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σημείωσε ότι για το κόμμα του είναι ξεκάθαρο πως «δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, όταν οι ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται στους λίγους».
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χάθηκε η ευκαιρία για δημιουργία μίας άλλης παραγωγικής βάσης μέσα από την αξιοποίηση των περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς «συνειδητά επέλεξε να κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν ήδη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα». Έτσι, «από τις περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόλις 15.170 απέκτησαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση», τόνισε.
Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε κατώτερες των περιστάσεων τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, καθώς «δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ενός μέτρου χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Διατήρησε το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις στην Αττική, όπου βρίσκεται σχεδόν το ήμισυ των επιχειρήσεων της χώρας. Στην προκαταβολή φόρου περιορίστηκε σε μείωση μόλις πέντε ποσοστιαίων μονάδων για τις ατομικές επιχειρήσεις, μεταθέτοντας τη μείωση στο 50% για τα νομικά πρόσωπα σε βάθος εξαετίας».
Υπογράμμισε ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» στη φορολογία, στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις οποίες και ανέπτυξε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αφορά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε και στο σχέδιο του κόμματος «Παράγουμε στην Ελλάδα», ένα σχέδιο «που κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα: Στην αγροδιατροφή, στη μεταποίηση, στη βιοτεχνία, στις νέες τεχνολογίες και στις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για την οικοδόμηση μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τον κόσμο της παραγωγής, «που θα στηρίζεται όχι στις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες, αλλά στις πράξεις», καθώς «στην Ελλάδα που εμείς οραματιζόμαστε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο».
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