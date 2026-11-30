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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγύρισε την ήττα του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ στις πρόωρες εκλογές της Ισπανίας, μιλώντας για «υπέροχα νέα».

«Έκανε πολύ κακή δουλειά. Αξίζει να χάσει. Μια στιγμή, ο Σάντσεθ έχασε; Αυτά είναι υπέροχα νέα», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνεχάρη τους νικητές των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.

Συγχαρητήρια στους φίλους Φεϊχό και Αμπασκάλ για το εκλογικό αποτέλεσμα που πέτυχε η κεντροδεξιά στην Ισπανία. Η σημερινή προσέλευση είναι ένα θετικό μήνυμα δημοκρατικής ζωντάνιας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην αξία της δημοκρατικής συμμετοχής, για όλη την Ευρώπη. Εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης εύχομαι καλή αρχή στην ομάδα του Λαϊκού Κόμματος και του Vox, εν αναμονή της συνεργασίας μας, για το καλό των εθνών μας, έγραψε στο διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

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