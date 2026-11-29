Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια από τον αγωνιστικό χώρο, με τη σοβαρότητα της κατάστασής του να αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής είχε ξεκινήσει ιδανικά το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga, καθώς μόλις στο 8’ έδωσε την ασίστ στον Ενμέτσα για το 1-0 των Βεστφαλών. Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη ασίστ του στο φετινό γερμανικό πρωτάθλημα.

«Πάγωσε» το «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ»

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 39’, όταν ο Καρέτσας τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποχώρησε εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, με τον Φάμπιο Σίλβα να περνά στη θέση του.

🤕 NOUVELLE BLESSURE POUR KONSTANTINOS KARETSAS 🇬🇷 ?



Le crack grec semble touché sur cet extrait et doit quitter ses partenaires. Il est remplacé par Fabio Silva 🇵🇹.



Il s'agirait déjà de sa troisième blessure depuis le début de la saison… pic.twitter.com/EO5mbXjcQv — Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) November 29, 2026

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο διεθνής άσος, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του.

Ανατροπή για τη Λεβερκούζεν

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Ντόρτμουντ έχασε την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά της από την Μπάγερν Μονάχου, καθώς η Λεβερκούζεν ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και επικράτησε με 2-1, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν στο 69’ με τον Σικ, ενώ ο Φερνάντες στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Η Ντόρτμουντ παρέμεινε στην κορυφή με 24 βαθμούς, μόλις έναν περισσότερο από την Μπάγερν Μονάχου και τη Φράιμπουργκ.

Bundesliga: Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής

Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ 3-3

(38’, 85’ Ντίνκσι, 90’+2’ Φούλκρουγκ – 27’ πέν. Ντάικς, 46’, 78’ Χονοράτ)

Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου 2-1

(85’ Τίετζ, 90’+ Κάτσι – 37’ Χάμπερερ)

Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου 0-0

Κολωνία – Έλφερσμπεργκ 5-0

(8’, 39’, 63’ Μπούτλερ, 16’, 68’ Ελ Μάλα)

Πάντερμπορν – Σάλκε 8-1

(21’ Χορστ, 39’, 45’, 57’ Μαρίνο, 55’ Τίγκες, 73’ Ζέιτλερ, 84’ Βίντοβιτς, 90’+ Γκέτζε – 59’ Αουσίτσε)

Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-2

(42’ Πρόμελ, 53’ Γιάκες – 45’+2’ Κνάουφ, 62’ Εμπνουταλίμπ)

Φράιμπουργκ – Λειψία 2-2

(11’ Ματάνοβιτς, 43’ Εγκεστάιν – 53’ Νκούνκου, 90’+ Μπαουμγκάρντνερ)

Χοφενχάιμ – Άουγκσμπουργκ 0-4

(12’ Κέιτελ, 23’ Ρίεντερ, 34’ Βολφ, 45’+ Μπα)

Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν 1-2

(8’ Ενμέτσα – 69’ Σικ, 80’ Φερνάντες)

Η βαθμολογία της Bundesliga (σε 11 αγώνες)

Ντόρτμουντ 24 Μπάγερν Μονάχου 23 Φράιμπουργκ 23 Λειψία 22 Λεβερκούζεν 22 Βέρντερ Βρέμης 19 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 16 Άουγκσμπουργκ 15 Στουτγκάρδη 14 Έλφερσμπεργκ 13 Κολωνία 13 Πάντερμπορν 13 Αμβούργο 13 Μάιντς 13 Χοφενχάιμ 12 Ουνιόν Βερολίνου 7 Σάλκε 7 Γκλάντμπαχ 5

Διαβάστε επίσης

Super League: Αμετακίνητος στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, στο -4 ο Ολυμπιακός και στο -7 η ΑΕΚ, χαμένος ο ΠΑΟΚ



Ισπανία – Ελλάδα 83-74: Κατάρρευση στο τρίτο δεκάλεπτο και… αντίο Μουντομπάσκετ μετά από 24 χρόνια



«Τι σόου ήταν αυτό» στο ΠΑΣ Γιάννινα–Μακεδονικός Σιάτιστας: Ποδοσφαιριστής έπεσε κάτω με… καθυστέρηση μετά από ρήψη μπουκαλιού (Video)