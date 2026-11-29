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Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια από τον αγωνιστικό χώρο, με τη σοβαρότητα της κατάστασής του να αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Ο νεαρός Έλληνας διεθνής είχε ξεκινήσει ιδανικά το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga, καθώς μόλις στο 8’ έδωσε την ασίστ στον Ενμέτσα για το 1-0 των Βεστφαλών. Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη ασίστ του στο φετινό γερμανικό πρωτάθλημα.
Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 39’, όταν ο Καρέτσας τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποχώρησε εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, με τον Φάμπιο Σίλβα να περνά στη θέση του.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο διεθνής άσος, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Ντόρτμουντ έχασε την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά της από την Μπάγερν Μονάχου, καθώς η Λεβερκούζεν ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και επικράτησε με 2-1, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Bundesliga.
Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν στο 69’ με τον Σικ, ενώ ο Φερνάντες στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.
Η Ντόρτμουντ παρέμεινε στην κορυφή με 24 βαθμούς, μόλις έναν περισσότερο από την Μπάγερν Μονάχου και τη Φράιμπουργκ.
Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ 3-3
(38’, 85’ Ντίνκσι, 90’+2’ Φούλκρουγκ – 27’ πέν. Ντάικς, 46’, 78’ Χονοράτ)
Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου 2-1
(85’ Τίετζ, 90’+ Κάτσι – 37’ Χάμπερερ)
Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου 0-0
Κολωνία – Έλφερσμπεργκ 5-0
(8’, 39’, 63’ Μπούτλερ, 16’, 68’ Ελ Μάλα)
Πάντερμπορν – Σάλκε 8-1
(21’ Χορστ, 39’, 45’, 57’ Μαρίνο, 55’ Τίγκες, 73’ Ζέιτλερ, 84’ Βίντοβιτς, 90’+ Γκέτζε – 59’ Αουσίτσε)
Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-2
(42’ Πρόμελ, 53’ Γιάκες – 45’+2’ Κνάουφ, 62’ Εμπνουταλίμπ)
Φράιμπουργκ – Λειψία 2-2
(11’ Ματάνοβιτς, 43’ Εγκεστάιν – 53’ Νκούνκου, 90’+ Μπαουμγκάρντνερ)
Χοφενχάιμ – Άουγκσμπουργκ 0-4
(12’ Κέιτελ, 23’ Ρίεντερ, 34’ Βολφ, 45’+ Μπα)
Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν 1-2
(8’ Ενμέτσα – 69’ Σικ, 80’ Φερνάντες)
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