Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναλλοίωτη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής, με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να διατηρεί το προβάδισμα των τεσσάρων βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό και των επτά από την τρίτη ΑΕΚ, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Νίκες για τους τρεις της κορυφής

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την προ τριών ημερών ήττα στη Δανία, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι. Οι «πράσινοι» είχαν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Ντέσερς (44’ πέν.), Ντε Φράι (49’), Λιβάι Γκαρσία (60’) και Τεττέη (67’), αυξάνοντας προσωρινά την απόσταση από τους διώκτες τους.

Ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα και πολύτιμη τη συμβολή του Κώστα Φορτούνη, επικράτησε με 2-0 του Άρη στο βροχερό «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σκόραρε στο 64’ και στο 78’, με την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να επιστρέφει στις επιτυχίες μετά την ήττα από τη Μίλαν. Οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου προσπάθησαν να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, χάνοντας σημαντική ευκαιρία με τον Γιάννη Γιαννιώτα.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι. Η Ένωση προηγήθηκε με τους Γιόβιτς και Κοϊτά, οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν μέσα σε τρία λεπτά με τους Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ, ωστόσο ο Ζίνι στο 93’ χάρισε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους», διατηρώντας τους στη μάχη της κορυφής και αφήνοντας τον ΠΑΟΚ αρκετά πίσω.

Τρίποντα για ΟΦΗ και Ηρακλή

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο Στάδιο, χάρη στο γκολ του Ιωάννη-Φοίβου Θεοδοσουλάκη στο 61’. Η συνεχής βροχόπτωση επηρέασε την ποιότητα της αναμέτρησης, με τους Κρητικούς να παραμένουν στην έκτη θέση και την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να συμπληρώνει τρεις αγώνες χωρίς νίκη, παραμένοντας προτελευταία.

Σημαντική βαθμολογική ανάσα πήρε ο Ηρακλής, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-0 του Παναιτωλικού στο Καυτανζόγλειο. Παρά τη συνεχή βροχόπτωση, οι «κυανόλευκοι» ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη έπειτα από πέντε αγωνιστικές, με σκόρερ τους Ίβι Λόπεθ (38’), Άνταμ Ζούλιεβιτς (63’) και Κριστιάν Κούστα (82’). Περιορισμένη ήταν η αντίδραση του Παναιτωλικού, με τον Γιώργο Πετράκη να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στον πάγκο του «Τίτορμου».

Ισοπαλίες σε Πανθεσσαλικό και Κηφισιά

Χωρίς νικητή και γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό, αποτέλεσμα που δεν εξυπηρετεί καμία από τις δύο ομάδες στη μάχη της παραμονής.

Οι Αρκάδες ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας και δοκάρι με τον Έντερ Γκονζάλες, ενώ οι Θεσσαλοί κυριάρχησαν στην επανάληψη, χωρίς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους για την πρώτη φετινή νίκη τους, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στην τελευταία θέση.

Ισόπαλη με 2-2 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την Καλαμάτα. Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, με τους Νταβίντ Κουρμινόφσκι (20’) και Τζιμπρίλ Ντιαρά (53’), ισάριθμες όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να «απαντήσει», με τους Χόρχε Πόμπο (36’ πέναλτι) και Άνχελο Σαγκάλ (61’). Οι φιλοξενούμενοι έμειναν για Πέμπτη αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο», όμως κι οι δυο ομάδες είναι εντός στόχων.

Super League: Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-2

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-2

Η βαθμολογία της Super League (σε 12 αγώνες)

Παναθηναϊκός 33 Ολυμπιακός 29 ΑΕΚ 26 (11 αγ.) ΠΑΟΚ 22 Άρης 22 ΟΦΗ 20 Κηφισιά 15 Ηρακλής 13 Καλαμάτα 13 Παναιτωλικός 12 Αστέρας Τρίπολης 8 Λεβαδειακός 7 Ατρόμητος 7 (11 αγ.) Βόλος 1

Στην ΠΑΕ Βόλος έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

Διαβάστε επίσης

Άρης – Ολυμπιακός 0-2: Ο Ζότα υπέγραψε τη νίκη μέσα στο «Κ. Βικελίδης»



Ισπανία – Ελλάδα 83-74: Κατάρρευση στο τρίτο δεκάλεπτο και… αντίο Μουντομπάσκετ μετά από 24 χρόνια



«Τι σόου ήταν αυτό» στο ΠΑΣ Γιάννινα–Μακεδονικός Σιάτιστας: Ποδοσφαιριστής έπεσε κάτω με… καθυστέρηση μετά από ρήψη μπουκαλιού (Video)