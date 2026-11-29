Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την απόφαση να μην συμπεριληφθεί ο Κώστας Δοκιμάκης στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικαλούμενος αναρτήσεις του υποψηφίου από το παρελθόν, οι οποίες, όπως σημείωσε, έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες που υπηρετεί ο πολιτικός σχηματισμός.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν ζητάμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων σε όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας να συμπαραταχθούν μαζί μας.

Ωστόσο αναρτήσεις που θίγουν τις αξίες που υπηρετούμε, ακόμη και αν προέρχονται από το μακρινό παρελθόν, δημιουργούν ασυμβίβαστο με τη θέση του υποψηφίου βουλευτή.

Ο Κώστας Δοκιμάκης δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτιά μας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κασιδιάρης έκανε ομιλία στη Κρήτη παρά την εισαγγελική παρέμβαση με… μερικές δεκάδες κόσμου στον δρόμο

Νέα Αριστερά για το όνομα του Δοκιμάκη στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ: Δεν περιμέναμε ποτέ από τον Τσίπρα να εντάξει πρόσωπα που έχουν αναπαράξει ρατσιστικές θεωρίες

Οι πρώτοι 120 υποψήφιοι της ΕΛΑΣ σε 45 νομούς της χώρας – Ποιοι πρώην βουλευτές συμπεριλαμβάνονται στις λίστες