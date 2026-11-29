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Πολιτική ανατροπή στην Ισπανία, με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές και να εξασφαλίζει μαζί με το ακροδεξιό Vox την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της καταμέτρησης. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ υποχωρεί στη δεύτερη θέση, έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Με καταμετρημένο πάνω από το 80% των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό συγκεντρώνει 133 έδρες και το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ 51.

Τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 184 έδρες, οκτώ περισσότερες από τις 176 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην ισπανική Βουλή των 350 εδρών.

Στα προηγούμενα στάδια της καταμέτρησης, με την ενσωμάτωση μεταξύ 70% και 75%, το Λαϊκό Κόμμα συγκέντρωνε 134 έδρες και το Vox 50, με τον συνολικό αριθμό των εδρών τους να παραμένει αμετάβλητος.

Το Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωσε τη νίκη του

Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X, το Λαϊκό Κόμμα διεκδίκησε τη νίκη στις εκλογές, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι ο Φεϊχό θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

«Το PP θα κερδίσει τις εκλογές και ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό θα γίνει πρωθυπουργός της Ισπανίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η σημαντική εκλογική ενίσχυση του Vox καθιστά το ακροδεξιό κόμμα καθοριστικό παράγοντα για τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό το Λαϊκό Κόμμα. Στους δυνητικούς συμμάχους της Κεντροδεξιάς συγκαταλέγεται και η Ένωση του Λαού της Ναβάρας (UPN), η οποία συγκεντρώνει δύο έδρες.

Ήττα για τον Πέδρο Σάντσεθ

Το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ συγκεντρώνει μέχρι στιγμής 117 έδρες, έναντι 121 στις εκλογές του 2023.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, αφού το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox εξασφάλισαν μαζί απόλυτη πλειοψηφία, μετέδωσε το ισπανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Σύμφωνα με το EFE, ο Σάντσεθ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηγέτη του PP Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Παρά τη σχετικά περιορισμένη απώλεια εδρών, οι Σοσιαλιστές πλήττονται από τη μεγάλη υποχώρηση των συμμάχων τους στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ο Σάντσεθ προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές μετά την αποτυχία της κυβέρνησής του να προωθήσει αλλαγές στη νομοθεσία για τη στέγαση, έπειτα από εβδομάδες κοινωνικών αναταραχών.

Ιδιαίτερα υψηλή καταγράφεται η συμμετοχή των ψηφοφόρων, η οποία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ανέρχεται στο 79,5%, ξεπερνώντας κατά πολύ εκείνη των προηγούμενων εκλογών και συγκαταλεγόμενη στις υψηλότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Πολιτική καμπή για την Ισπανία

Η διαφαινόμενη μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού προς τα δεξιά, την οποία είχαν προδιαγράψει οι δημοσκοπήσεις, εντάσσεται στην ευρύτερη τάση ενίσχυσης συντηρητικών και ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων που αναμένονται τους επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία και την Ιταλία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Vox στην κυβέρνηση ή στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα πρόκειται για σημείο καμπής στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ισπανίας, 51 χρόνια μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο.

Εκλογές στην Ισπανία: Η κατανομή των εδρών

Με καταμετρημένο περίπου το 80% των ψήφων:

Λαϊκό Κόμμα (PP): 133 έδρες

Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE): 117 έδρες

Vox: 51 έδρες

Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC): 11 έδρες

Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio): 10 έδρες

EH Bildu: 7 έδρες

Junts: 5 έδρες

Adelante Andalucía: 4 έδρες

Podemos: 3 έδρες

Εθνικιστικό Κόμμα των Βάσκων (PNV): 3 έδρες

Εθνικιστικό Μπλοκ της Γαλικίας (BNG): 2 έδρες

Ένωση του Λαού της Ναβάρας (UPN): 2 έδρες

Συνασπισμός των Καναρίων Νήσων (Coalición Canaria): 2 έδρες

Συγχαρητήρια από Τραμπ και Μελόνι για τη νίκη των δεξιών και ακροδεξιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγύρισε την ήττα του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ στις πρόωρες εκλογές της Ισπανίας, μιλώντας για «υπέροχα νέα».

«Έκανε πολύ κακή δουλειά. Αξίζει να χάσει. Μια στιγμή, ο Σάντσεθ έχασε; Αυτά είναι υπέροχα νέα», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνεχάρη τους νικητές των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.

Συγχαρητήρια στους φίλους Φεϊχό και Αμπασκάλ για το εκλογικό αποτέλεσμα που πέτυχε η κεντροδεξιά στην Ισπανία. Η σημερινή προσέλευση είναι ένα θετικό μήνυμα δημοκρατικής ζωντάνιας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην αξία της δημοκρατικής συμμετοχής, για όλη την Ευρώπη. Εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης εύχομαι καλή αρχή στην ομάδα του Λαϊκού Κόμματος και του Vox, εν αναμονή της συνεργασίας μας, για το καλό των εθνών μας, έγραψε στο διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

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