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Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία και η ενίσχυση των δυνάμεων της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς προκαλούν έντονο προβληματισμό για την επόμενη ημέρα της χώρας, αλλά και για τις ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Με ανακοίνωσή του, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. κάνει λόγο για ιστορική οπισθοδρόμηση, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας ενδεχόμενης επιστροφής της Ακροδεξιάς στην ισπανική κυβέρνηση και καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις να διαμορφώσουν κοινή απάντηση απέναντι στην άνοδό της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η πρωτιά του δεξιού Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία και η σημαντική ενίσχυση του ακροδεξιού Vox που το φέρνει στον προθάλαμο της εξουσίας αποτελούν εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις.

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Ακροδεξιά στην κυβέρνηση της Ισπανίας, για πρώτη φορά μετά την πτώση της δικτατορίας του Φράνκο, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Το Λαϊκό Κόμμα φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη για κάθε επιλογή που θα ανοίξει στο Vox την πόρτα της κυβέρνησης. Και φυσικά θα αποδείξει, για άλλη μια φορά, ότι τα κόμματα που ανήκουν στο ΕΛΚ δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συγκυβερνούν με την Ακροδεξιά.

Το μήνυμα της ισπανικής κάλπης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η εμπειρία της κυβέρνησης Σάντσεθ έδειξε ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την ενεργειακή μετάβαση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, των κοινωνικών ανισοτήτων και της ανασφάλειας, με αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές και με σεβασμό στα δημοκρατικά δικαιώματα, αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενο μιας προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς. Αυτές είναι οι κοινές προκλήσεις για τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, στην Ισπανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε διαφορετική περίπτωση, η άνοδος της Ακροδεξιάς κινδυνεύει να φέρει την Ευρώπη πίσω στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της.

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