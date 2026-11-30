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Τη σημασία των πολιτικών συμμαχιών και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κοινού προοδευτικού μετώπου απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς αναδεικνύει το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, με βάση τον Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος έκανε ανάρτηση στο Facebook.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Στις ισπανικές εκλογές αναμετρήθηκαν δύο Ισπανίες. Δύο ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια.Δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την κοινωνία, που κινητοποίησαν εκατομμύρια ανθρώπους.

Είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές καλό νέο για τις προοδευτικές δυνάμεις. Η Ισπανία μας έδειξε ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Μια ανάλογη αναμέτρηση, ευτυχώς με άλλη κατάληξη, είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες στη Βραζιλία.

Η απώλεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας του Σάντσεθ δεν ισοδυναμεί με την κοινωνική απόρριψη της πολιτικής που ασκήθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Τα ποσοστά της την επιβεβαιώνουν πλήρως.

Η Ισπανία των κοινωνικών δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης της διαφορετικότητας έδωσε τη μάχη στήθος με στήθος.

Και είναι ανατριχιαστικό 50 χρόνια μετά το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο, η δεξιά να ανοίγει την πόρτα της κυβέρνησης στους νεο-φασίστες του VOX.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ μας έδειξε ότι ακόμα και σε μια περίοδο ακραία συντηρητικής μετατόπισης στην Ευρώπη, υπάρχουν περιθώρια άσκησης μιας διαφορετικής πολιτικής. Στα εργασιακά δικαιώματα, στη στέγη, στο μεταναστευτικό, στο Παλαιστινιακό, στο ύψος των αμυντικών δαπανών.

Η εμπειρία της ισπανικής διακυβέρνησης, με τις κατακτήσεις, τις αντιφάσεις και τα όριά της, αφορά και εμάς. Το περιεχόμενο μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, αλλά πρωτίστως την κοινωνική και πολιτική ισχύ που απαιτείται για την υλοποίησή της.

Είναι τουλάχιστον παράδοξο ότι στην Ελλάδα όλος ο προοδευτικός κόσμος ταυτίστηκε και αγωνιούσε για την τύχη της συμμαχίας PSOE-Frente Amplio ενώ την ίδια στιγμή θεωρεί απαγορευτική την ίδια συζήτηση για τη δική μας χώρα.

Από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία μέχρι την Ισπανία και τη Γαλλία, αναδεικνύεται ένα τοπίο μεγάλων πολιτικών αναμετρήσεων και για τα επόμενα χρόνια. Αναμετρήσεις ανάμεσα σε πλήρως ανταγωνιστικά και μη συμβατά σχέδια για την οργάνωση της κοινωνίας, βαθιές διαιρέσεις και εκλογικές μάχες που κρίνονται στο νήμα.

Στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση, η Άδα Κολάου, επικεφαλής του Frente Amplio, συνόψισε σε μία φράση το μεγάλο πολιτικό μάθημα που μας έδωσαν οι Ισπανοί: «Κανείς δεν αλλάζει μόνος του την Ιστορία».

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