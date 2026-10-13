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13.10.2026 11:19

Euroleague: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε εκτός έδρας αποστολές κόντρα σε Παρτιζάν και Βαλένθια

13.10.2026 11:19
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«Διαβολοβδομάδα» ξεκινάει σήμερα (13/10) στη Euroleague, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να έχουν εκ νέου διπλή αγωνιστική υποχρέωση.

Πρώτος «ρίχνεται στη μάχη» ο Παναθηναϊκός, που έχει να δώσει ένα ματς εκτός έδρας κι ένα ματς στο «σπίτι» του, με στόχο να διευρύνει το απόλυτο της συγκομιδής και να παραμείνει επικεφαλής στη βαθμολογία. Οι «πράσινοι» απόψε (21:30, Novasports 4HD) στο Βελιγράδι με την τέως ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς Παρτιζάν, ενώ ακολούθως το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί την Παρασκευή (16/10, 21:15) στο Telekom Center Athens τη Χάποελ Τελ Αβίβ του βοηθού του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό το διάστημα 1999-2012, Δημήτρη Ιτούδη.

Από την πλευρά του, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα στις επιτυχίες κόντρα στην Αναντολού Εφές, θα δώσει δύο αγώνες εκτός έδρας και γι’ αυτό η αποστολή των Πειραιωτών θα… στρατοπεδεύσει επί ισπανικού εδάφους, με στόχο να πετύχει το «3 στα 3» και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» αναμετρώνται απόψε (22:00, Novasports Prime) στη Βαλένθια με την τοπική ομάδα, ενώ στη συνέχεια το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (16/10, 21:30) την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

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