Marfin: Προθεσμία πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ένταση στα δικαστήρια

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Υπό δρακόντεια μέτρα και με μικροεπεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων αλληλέγγυων και δυνάμεων της αστυνομίας, οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση στη Marfin στις 5 Μαΐου του 2010 έλαβαν προθεσμία για συμπληρωματικές απολογίες για τις 21 και 23 Οκτωβρίου.

Η μεταγωγή των δύο 42χρονων και της 46χρονης που εκδόθηκε από την Αγγλία έγινε νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπιδων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Στο προαύλιο των δικαστηρίων αλληλέγγυοι και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα υπέρ των συλληφθέντων.

Με εντολή της ανακρίτριας σε βάρος των τριών κατηγορουμένων ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο της τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, σε βάρος των 24 εργαζόμενων της τράπεζας την ημέρα της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στην τράπεζα επί της οδού Σταδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων, δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία σε βάρος τους και το μόνο που έλαβαν από την ανακρίτρια είναι το νέο κατηγορητήριο. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσαν ότι δεν έχει προκύψει κανένα σημαντικό στοιχείο για τον αποστολέα του ανώνυμου email, στο οποίο στηρίχτηκαν οι ελληνικές αρχές για τη σύλληψή τους.

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