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13.10.2026 11:16

Δίκη Τεμπών: Κατέθεσε η οικογένεια του φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου – «Του πλύναμε τις πληγές, είχε εγκαύματα και μύριζε χημικά»

13.10.2026 11:16
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Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονέων του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου, με καταγωγή από την Κύπρο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζεται η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, στη Λάρισα.

Στο επίκεντρο των μαρτυριών βρέθηκαν ο πόνος της απώλειας, οι συνθήκες υπό τις οποίες παρέλαβαν τη σορό του παιδιού τους, αλλά και τα ερωτήματα για τη φωτιά και την έκρηξη που ακολούθησαν τη σιδηροδρομική σύγκρουση.

Η μητέρα του 23χρονου, Γεωργία Παπαϊωάννου, κατέθεσε πρώτη, περιγράφοντας την απώλεια του γιου της και τα όνειρα που είχε για το μέλλον.

«Το παιδί μου είχε όνειρα», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την οδύνη της για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του.

«Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε ότι η Ελλάδα θα μου τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Στην κατάθεσή της αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα της αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος, υποστηρίζοντας ότι από τις παρεμβάσεις χάθηκαν σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Του πλύναμε τις πληγές – Μύριζε χημικά»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας του Κυπριανού, πατέρας Χριστόφορος, ιερέας από την Κύπρο, ο οποίος περιέγραψε τον γιο του ως ένα χαρούμενο και γεμάτο ζωντάνια παιδί, που είχε το χάρισμα να δίνει δύναμη στους ανθρώπους γύρω του.

«Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς, όλο ζωντάνια. Είχε το χάρισμα από πολύ μικρό παιδί να σου παίρνει τα προβλήματα που είχες», ανέφερε στο δικαστήριο.

Ο 23χρονος ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον Αύγουστο του 2023.

Ο πατέρας του θυμήθηκε πως είχε αρχικά δώσει χρήματα στον γιο του για να ταξιδέψει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος, ωστόσο, αποφάσισε τελικά να μετακινηθεί με τρένο, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα ενόψει του γάμου του.

«Μου είπε ότι τελικά αποφάσισε να πάει με τρένο, για να κάνει οικονομία, επειδή παντρεύεται», κατέθεσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Ενώ δοκίμαζε τη γαμήλια κορώνα στη Χριστίνα, τη μέλλουσα σύζυγο του Κυπριανού, εκείνη εξέφρασε την ανησυχία της επειδή ο νεαρός δεν απαντούσε στα μηνύματά της.

«Την ώρα που δοκίμαζα την κορώνα του γάμου στη Χριστίνα, μου είπε ότι προβληματίζεται γιατί στέλνει μήνυμα στον Κυπριανό και δεν απαντάει. Ανοίγω την τηλεόραση. Βλέπω μια πυρόσφαιρα τεράστια. Είπα: “Τι είναι αυτό, πύραυλος;”», ανέφερε.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του πατέρα στις συνθήκες υπό τις οποίες παρέλαβε τη σορό του γιου του. Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι η οικογένεια άνοιξε το φέρετρο για να φροντίσει το σώμα του 23χρονου, αρχικά δεν της είχε επιτραπεί να τον δει.

«Του πλύναμε τις πληγές του, είδαμε ότι είχε εγκαύματα, μύριζε χημικά. Γιατί μας τον έδωσαν σε κλειστό φέρετρο, καρφωμένο, με την πρόταση να μην ανοιχτεί; Παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει υπομονή», είπε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο πατέρας Χριστόφορος παρουσίασε φωτογραφίες του γιου του πριν και μετά το δυστύχημα, περιγράφοντας τα τραύματα και τα εγκαύματα που, όπως ανέφερε, έφερε η σορός του.

Παράλληλα, εξέφρασε τον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας και ζήτησε από το δικαστήριο να αποδώσει δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς και της έκρηξης.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για σήμερα έχουν προγραμματιστεί και οι καταθέσεις των πρώτων επιβατών που επέζησαν από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

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