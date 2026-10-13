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13.10.2026 11:28

Σάκης Αρναούτογλου: Προσοχή στον καιρό – Δυνατές βροχές και θυελλώδεις βοριάδες «απειλούν» Αττική και Εύβοια

13.10.2026 11:28
Κακοκαιρία στην Αττική: Δεκάδες κλήσεις σε Πυροσβεστική, προβλήματα σε ΗΣΑΠ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Videos) - Media

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Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στην Αττική σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Οι ισχυρές βροχές και οι πιθανές καταιγίδες θα συνδυαστούν την Τετάρτη με πολύ ενισχυμένους βοριάδες. Σημασία θα έχει τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια των βροχοπτώσεων.

Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής στην Αττική, εφόσον επιβεβαιωθούν, μπορούν να προκαλέσουν τοπικά σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα όπου η δυνατή βροχή επιμείνει για ώρες.

Πιθανές επιπτώσεις είναι η γρήγορη άνοδος των νερών σε ρέματα, η συσσώρευση νερού σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, καθώς ίσως και σε υπόγεια και ισόγειους χώρους και διακοπές της κυκλοφορίας.

Παρότι οι μεγαλύτερες ποσότητες φαίνεται να συγκεντρώνονται κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού, προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και χαμηλότερα, κατά μήκος των ρεμάτων που δέχονται αυτά τα νερά.

Στις καμένες ή έντονα διαβρωμένες πλαγιές υπάρχει επιπλέον κίνδυνος παράσυρσης χώματος και φερτών υλικών, που μπορεί να δυσκολέψουν την απορροή σε στενά περάσματα και τεχνικά έργα.

Δεν αναμένονται οι ίδιες επιπτώσεις παντού, αλλά οι ποσότητες αυτές δικαιολογούν αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Αττική.

Οι δυνατές βροχές αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα. Μια πρόσκαιρη εξασθένηση μέσα στη νύχτα δεν σημαίνει λήξη της κακοκαιρίας.

Έξαρση της κακοκαιρίας αύριο

Αύριο Τετάρτη αναμένεται νέα έξαρση, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, με τις νέες βροχοπτώσεις να προστίθενται σε όσες θα έχουν προηγηθεί.

Αύριο οι βοριάδες στα πιο εκτεθειμένα τμήματα της Αττικής μπορούν να φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8-9 μποφόρ.

Όπου το έδαφος έχει διαποτιστεί πολύ από τις βροχές, τα δέντρα μπορεί να χάσουν μέρος της στήριξής τους και να ξεριζωθούν ευκολότερα.

Ο κ. Αρναούτογλου αναφέρει ότι πέρα από σπασμένα κλαδιά και αντικείμενα που παρασύρονται, πιθανές πτώσεις δέντρων μπορούν να κλείσουν δρόμους, να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα και τοπικές διακοπές ρεύματος.

Αποφεύγουμε τη στάθμευση και την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

Κοντά στα βουνά η βροχή μπορεί να είναι εντονότερη και να κρατήσει περισσότερο. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στην Αττική, στην Εύβοια ίσως και στη δυτική Κρήτη.

Τα νερά κατεβαίνουν προς κατοικημένες περιοχές και μπορεί να φουσκώσουν τα ρέματα, ακόμη και εκεί όπου η βροχή είναι λιγότερη.

Στην κακοκαιρία, η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να δώσει σε έναν οδηγό τον χρόνο να αποφύγει έναν πλημμυρισμένο δρόμο, σε μια γειτονιά να προετοιμαστεί και στις υπηρεσίες να επέμβουν εκεί όπου χρειάζονται.

Τα μετεωρολογικά ραντάρ βοηθούν να βλέπουμε πού δυναμώνει και πώς κινείται η βροχή. Μαζί με βροχόμετρα στα ορεινά και αισθητήρες στάθμης στα ρέματα, μπορούν να δώσουν πιο έγκαιρη εικόνα του κινδύνου.

Για την Αττική, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτές οι πληροφορίες να φτάνουν άμεσα στους ανθρώπους που καλούνται να αποφασίσουν και να επέμβουν.

Η ερώτηση στην Ευρωβουλή

«Αυτή η πρακτική ανάγκη βρίσκεται πίσω από την ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος» επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ζήτησα να γνωρίζουμε πόσα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν δεσμευθεί και καταβληθεί για ραντάρ, σταθμούς και συστήματα προειδοποίησης και ποιος εξοπλισμός έχει πράγματι εγκατασταθεί και λειτουργεί.

Γιατί ο πολίτης δικαιούται να γνωρίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται για την προστασία του και ότι, όταν πλησιάζει ο κίνδυνος, θα έχει έγκαιρη ενημέρωση και χρόνο να προφυλαχθεί.

Παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις, περιορίζουμε τις περιττές μετακινήσεις κατά τις ώρες των έντονων φαινομένων και ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές.

Δεν διασχίζουμε πλημμυρισμένους δρόμους ή ρέματα. Ακόμη και όταν η βροχή εξασθενήσει στην περιοχή μας, τα νερά από τα ορεινά μπορεί να συνεχίσουν να φτάνουν χαμηλότερα».

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