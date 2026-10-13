Ζαχαράκη: Σήμερα ανακοινώνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών -Το Πάντειο θα αποκτήσει για πρώτη φορά εστία

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Στην ανακοίνωση ότι σήμερα πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα μετεγγραφών και μετακινήσεων των φοιτητών, προχώρησε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη προσθέτοντας ότι το Πάντειο πανεπιστήμιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά εστία.

Ειδικότερα, η κ. Ζαχαράκη μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «κάνουμε από πέρυσι μια τεράστια προσπάθεια να βοηθήσουμε την οικογένεια και το παιδί να ξέρει νωρίτερα, γιατί τι γινόταν για πολύ καιρό. Μάθαιναν αργά έχαναν το εξάμηνο δεν μπορούσαν να πάρουν τα συγγράμματα δεν ήξεραν που να νοικιάσουν. Σήμερα ανακοινώνονται, νωρίτερα από ποτέ».

Με αφορμή το γεγοός ότι 400 περίπου φοιτητές δεν πήγαν να γραφτούν στον πανεπιστήμιο της Πάτρας η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι «κάθε χρόνο δεν εγγράφονται 4-5% των φοιτητών» και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι».

Ωστόσο η ίδια υπογράμμισε ότι «υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πολύ. Και οφείλω να τους πω ότι προσπαθούμε να καλλιεργούμε δέσμη μέτρων.

Πρώτον το φοιτητικό επίδομα στέγασης. Από το 2019 που ήταν 41 εκατ. ευρώ, φέτος ο προϋπολογισμός είναι για 90 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση.

Όταν ένα παιδί είναι σε περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πάρει 2.500 ευρώ το έτος και 2.500 ο συγκάτοικός. Αν μένεις μόνος 2.000 ευρώ».

Όσον αφορά στις φοιτητικές εστίες, η κα Ζαχαράκη τόνισε ότι «ανακαινίζονται πολλές με χρηματοδότηση του υπουργείου παιδείας και χτίζονται πολλές.

Στην Καβάλα ανακαινίζουμε τα κτίρια με χρέωση του υπουργείου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά εστία γύρω στον Μάιο και χθες ανακοίνωσα ότι εγκρίναμε ποσό για την σχολή καλλών τεχνών».

Καταληκτικά η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι «ελπίζουμε ότι 10.000 κλίνες να έχουν δοθεί στα παιδιά στα επόμενα 5 χρόνια. Είναι καίριο ζήτημα και δεν θέλω κανένα παιδί να χάνει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών».

Πανελλαδικές: «Καμία αλλαγή στο άμεσο χρονικό διάστημα»

Σαφή διαβεβαίωση ότι δεν επίκειται άμεση αλλαγή στο σύστημα των Πανελλαδικών έδωσε η υπουργός Παιδείας, με αφορμή δημοσιεύματα για το μέλλον των εξετάσεων.

«Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στο άμεσο χρονικό διάστημα» είπε, προσθέτοντας ότι οι μαθητές που βρίσκονται σήμερα στη Β’ και τη Γ’ Γυμνασίου δεν επηρεάζονται.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, και είπε ότι αναμένει το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής περίπου στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε, στόχος της είναι η συζήτηση να μην περιοριστεί στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά να αφορά συνολικά το τι πρέπει να μαθαίνει ένας μαθητής στο Λύκειο και ποια βαρύτητα θα έχει το απολυτήριο.

Ερωτηθείσα εάν η κατεύθυνση είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών, ξεκαθάρισε ότι η επιτροπή «δεν μιλάει για την κατάργηση» και πρόσθεσε ότι για το μέλλον θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική, αλλά υπενθύμισε ότι το σημερινό σύστημα θεωρείται διαφανές και αξιόπιστο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς αντίστοιχες εγγυήσεις.

Στη συζήτηση, όπως είπε, περιλαμβάνονται επίσης αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων και η αναζήτηση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ γραπτών και προφορικών εξετάσεων, με βασικό ζητούμενο να μην δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ μαθητών διαφορετικών περιοχών.

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