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13.10.2026 10:11

Τραγικό τέλος στις έρευνες για 22χρονο που αγνοούνταν στα Χανιά, εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

13.10.2026 10:11
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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στα Χωραφάκια Χανίων.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr, ο νεαρός είχε μεταβεί στην παραλία του Τερσανά για να κολυμπήσει, ωστόσο δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που πραγματοποιούσαν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή.

Παράλληλα, όχημα του Λιμενικού διενεργούσε έρευνες από ξηράς, ενώ σήμερα στις προσπάθειες εντοπισμού του 22χρονου συμμετείχαν και δύτες.

Οι έρευνες διεξάγονταν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Τελικά, ιδιώτης δύτης εντόπισε το άψυχο σώμα του 22χρονου στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε εξαφανιστεί.

Η σορός του περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ξηρά, βάζοντας τραγικό τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής του.

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