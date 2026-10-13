Χάος στον Κηφισό: Τροχαίο με νταλίκα και ουρές 8χλμ στην άνοδο – Με καθυστερήσεις η κίνηση και στην Αττική Οδό

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Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στον Κηφισό εξαιτίας τροχαίου στο οποίο ενεπλάκησαν νταλίκα με ΙΧ.
Το τροχαίο έγινε στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως του Ρέντη.
Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλες μεγάλες αρτηριακές οδούς. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο η καθυστέρηση φτάνει τα 30 λεπτά, ενώ μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα στην Κηφισίας, στον Σκαραμαγκά, αλλά και σε όλο το κέντρο της Αθήνας.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στα νότια προάστια.
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