Νευροκόπι: Φόβος και τρόμος οι καθημερινές επιθέσεις αρκούδων – «Μου κατασπάραξαν 200 πρόβατα», λέει κτηνοτρόφος

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Ασταμάτητες και καθημερινές είναι οι επιθέσεις που δέχονται κοπάδια στην περιοχή του Νευροκοπίου από αρκούδες, οι οποίες έχουν σπείρει τον τρόμο στην τοπική κοινωνία.

Απεγνωσμένος κτηνοτρόφος της περιοχής μίλησε στο Mega αναφέροντας πως έχει χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις επιθέσεις των αρκούδων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» επιβεβαιώνουν την παρουσία πολυάριθμων αρκούδων στην περιοχή.

«Σε όλα τα χωριά άρχισαν και μπαίνουνε αρκούδες. Εμένα μου έκανε πάνω από 200 ζώα ζημία. Τα έχει πιάσει η κάμερα της ‘Καλλιστώ΄.

Μια αρκούδα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή πάνω από δέκα χρονών, θα πάρει ένα, θα φύγει. Οι μικρές οι αρκούδες που είναι 7-8 χρονών, το θάνατο το έχουν για παίξιμο, για παιχνίδι», είπε.

Η κατάσταση έχει επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητα των κατοίκων στα γύρω χωριά της περιοχής, οι οποίοι αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν μετά το σούρουπο, φοβούμενοι μια επικίνδυνη συνάντηση με τα ζώα που αναζητούν εύκολη τροφή λόγω έλλειψης φυτικής τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν δραστικότερα μέτρα προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι αρκούδες και να διασωθούν τα κοπάδια ζώων.

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