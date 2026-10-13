Μενίδι: Τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος και η δολοφονημένη μητέρα του έπεσαν θύματα ληστών προβάλει ο 62χρονος – «Μπήκαν μέσα και μας χτύπησαν»

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Τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος και η δολοφονημένη μητέρα του έπεσαν θύματα ληστών προέβαλε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο 62χρονος που οδηγείται σήμερα Τρίτη στον Εισαγγελέα για το στυγερό έγκλημα στο Μενίδι.

«Μπήκαν στο σπίτι δύο ληστές. Παραβίασαν την πόρτα και με ακινητοποίησαν. Με πέταξαν κάτω. Μετά άρχισαν να χτυπάνε την μητέρα μου. Αφού μας επιτέθηκαν άρχισαν να ψάχνουν για χρήματα μέσα στο σπίτι. Η μητέρα μου ήταν αναίσθητη. Εγώ άρχισα να φωνάζω για βοήθεια. Βγήκα έξω και φώναζα».

Ο 62χρονος βγήκε από το σπίτι και άρχισε να φωνάζει στους γείτονες «βοήθεια» περίπου στη 1.00 τα ξημερώματα.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της 89χρονης μητέρας του εκτίμησε ότι η ώρα θανάτου ήταν 18.00 (δηλαδή εφτά ολόκληρες ώρες νωρίτερα).

Επίσης, κατά την έρευνα των αστυνομικών δεν βρέθηκαν σημάδια διάρρηξης στην οικία.

Το μοναδικό δωμάτιο που ήταν αναστατωμένο ήταν αυτό όπου βρέθηκε νεκρή η 89χρονη, με την αναστάτωση να συνάδει με σκηνικό πάλης μεταξύ δράστη και θύματος.

To παρελθόν του 62χρονου

Ο 62χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ οι γείτονες τον είχαν επανειλημμένα ακούσει να φωνάζει στη μητέρα του.

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς υπέπεσε σε αντιφάσεις. Παρά ταύτα και ενώ οι αστυνομικοί τον πίεσαν κατά την προανακριτική του κατάθεση, δεν παραδέχεται ότι είναι αυτός που σκότωσε την μητέρα του.

Φέρεται να επιμένει στο σενάριο της ληστείας.

«Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βγήκε ο γιος της γυναίκας και μου είπε “πάρε το 166 η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι”. Εγώ τον ρώταγα τι έπαθε μάνα σου και αυτός μου απαντούσε “τη σκούνταγα την αγκάλιαζα…”. Οι διασώστες μας είπαν ότι μάλλον είναι έγκλημα και φώναξαν την αστυνομία» είπε γείτονας της ηλικιωμένης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι μάνα και γιος «πιο παλιά τσακωνόντουσαν»

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για στυγερό έγκλημα.

Η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στο λαιμό και στον θώρακα. Εμφανή ήταν και τα ίχνη πάλης, κάτι που δείχνει ότι πάλεψε για να σώσει τη ζωή της.

Ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, καθώς εκτιμάται ότι της έκλεισε το στόμα και τη μύτη, ενώ ταυτόχρονα πίεζε το λαιμό της άτυχης γυναίκας. Ως αιτία θανάτου αναφέρεται η ασφυξία.

Ο 62χρονος οδηγείται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων από όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον Ανακριτή.

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