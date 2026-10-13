search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 12:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 09:29

Μενίδι: Τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος και η δολοφονημένη μητέρα του έπεσαν θύματα ληστών προβάλει ο 62χρονος – «Μπήκαν μέσα και μας χτύπησαν»

13.10.2026 09:29
gynaika-xeiropedes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος και η δολοφονημένη μητέρα του έπεσαν θύματα ληστών προέβαλε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο 62χρονος που οδηγείται σήμερα Τρίτη στον Εισαγγελέα για το στυγερό έγκλημα στο Μενίδι.

«Μπήκαν στο σπίτι δύο ληστές. Παραβίασαν την πόρτα και με ακινητοποίησαν. Με πέταξαν κάτω. Μετά άρχισαν να χτυπάνε την μητέρα μου. Αφού μας επιτέθηκαν άρχισαν να ψάχνουν για χρήματα μέσα στο σπίτι. Η μητέρα μου ήταν αναίσθητη. Εγώ άρχισα να φωνάζω για βοήθεια. Βγήκα έξω και φώναζα».

Ο 62χρονος βγήκε από το σπίτι και άρχισε να φωνάζει στους γείτονες «βοήθεια» περίπου στη 1.00 τα ξημερώματα.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της 89χρονης μητέρας του εκτίμησε ότι η ώρα θανάτου ήταν 18.00 (δηλαδή εφτά ολόκληρες ώρες νωρίτερα).

Επίσης, κατά την έρευνα των αστυνομικών δεν βρέθηκαν σημάδια διάρρηξης στην οικία.

Το μοναδικό δωμάτιο που ήταν αναστατωμένο ήταν αυτό όπου βρέθηκε νεκρή η 89χρονη, με την αναστάτωση να συνάδει με σκηνικό πάλης μεταξύ δράστη και θύματος.

To παρελθόν του 62χρονου

Ο 62χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ οι γείτονες τον είχαν επανειλημμένα ακούσει να φωνάζει στη μητέρα του.

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς υπέπεσε σε αντιφάσεις. Παρά ταύτα και ενώ οι αστυνομικοί τον πίεσαν κατά την προανακριτική του κατάθεση, δεν παραδέχεται ότι είναι αυτός που σκότωσε την μητέρα του.

Φέρεται να επιμένει στο σενάριο της ληστείας.

«Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βγήκε ο γιος της γυναίκας και μου είπε “πάρε το 166 η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι”. Εγώ τον ρώταγα τι έπαθε μάνα σου και αυτός μου απαντούσε “τη σκούνταγα την αγκάλιαζα…”. Οι διασώστες μας είπαν ότι μάλλον είναι έγκλημα και φώναξαν την αστυνομία» είπε γείτονας της ηλικιωμένης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι μάνα και γιος «πιο παλιά τσακωνόντουσαν»

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για στυγερό έγκλημα.

Η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στο λαιμό και στον θώρακα. Εμφανή ήταν και τα ίχνη πάλης, κάτι που δείχνει ότι πάλεψε για να σώσει τη ζωή της.

Ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, καθώς εκτιμάται ότι της έκλεισε το στόμα και τη μύτη, ενώ ταυτόχρονα πίεζε το λαιμό της άτυχης γυναίκας. Ως αιτία θανάτου αναφέρεται η ασφυξία.

Ο 62χρονος οδηγείται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων από όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Διαβάστε επίσης

Ρόδος: Τραγικός θάνατος για 38χρονο μέσα σε ασθενοφόρο – Κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαΐνης μόλις είδε περιπολικό

Νευροκόπι: Φόβος και τρόμος οι καθημερινές επιθέσεις αρκούδων – «Μου κατασπάραξαν 200 πρόβατα», λέει κτηνοτρόφος

Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι: Το σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση της μηχανής με ΙΧ – Νεκρός 35χρονος αναβάτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BYD-ATTO-8-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προθεσμία πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ένταση στα δικαστήρια

NEO-AUDI-Q2___2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

vroxi athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε «κόκκινο» συναγερμό η Εύβοια, έντονα φαινόμενα και στην Αττική – Πόσο θα διαρκέσουν, οι περιοχές που χρειάζεται προσοχή

Garfunkel‎-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αρτ Γκαρφάνκελ: Ανέβαλε τις συναυλίες στη Βρετανία για λόγους υγείας – «Ραγίζει η καρδιά μου που αναγκάζομαι να αναβάλω αυτές τις εμφανίσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

Bowmore
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο single malt σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο για το 2026 κοστίζει μόλις 40 ευρώ

XRISTOS_DIMAS_1210
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μετρό: Κάτοικος Κυψέλης ο πατέρας του υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα

trump-guilfoyle
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 12:27
BYD-ATTO-8-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προθεσμία πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ένταση στα δικαστήρια

NEO-AUDI-Q2___2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

1 / 3