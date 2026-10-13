Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κω και Αλικαρνασσό εν μέσω καταιγίδας (video)

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Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο εμφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/10) στα ανοιχτά της Κω, εν μέσω καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν κατά διαστήματα.

Ένας μεγάλος υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κω και της Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ) στην τουρκική επαρχία Μούγλων.

Ο σίφωνας καταγράφηκε στο ένα βίντεο από επιβαίνοντες σε διερχόμενο σκάφος από την πλευρά των τουρκικών παραλίων.

🌪️ Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sırasında denizde dev hortum oluştu. ⛵ Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında ortaya çıkan hortum, seyir halindeki bir tekneden görüntülendi. https://t.co/xoEwHo5ZXC — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 12, 2026

Το δεύτερο βίντεο, από την πλευρά του ελληνικού νησιού δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Forecast Weather Greece στο Facebook.

Πρόκειται για ένα από τα πιο έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα της φύσης. Συνήθως είναι μικρής διαμέτρου και σύντομης χρονικής διάρκειας και, ως αποτέλεσμα, οι καταστροφές που προκαλεί είναι περιορισμένης έκτασης τις περισσότερες φορές, αν και κατά καιρούς έχουν σημειωθεί κάποιοι σίφωνες με τεράστιο απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

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