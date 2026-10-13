search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 12:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 10:15

Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κω και Αλικαρνασσό εν μέσω καταιγίδας (video)

13.10.2026 10:15
ydrostrovilos_kos_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο εμφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/10) στα ανοιχτά της Κω, εν μέσω καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν κατά διαστήματα.

Ένας μεγάλος υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κω και της Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ) στην τουρκική επαρχία Μούγλων.

Ο σίφωνας καταγράφηκε στο ένα βίντεο από επιβαίνοντες σε διερχόμενο σκάφος από την πλευρά των τουρκικών παραλίων.

Το δεύτερο βίντεο, από την πλευρά του ελληνικού νησιού δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Forecast Weather Greece στο Facebook.

Πρόκειται για ένα από τα πιο έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα της φύσης. Συνήθως είναι μικρής διαμέτρου και σύντομης χρονικής διάρκειας και, ως αποτέλεσμα, οι καταστροφές που προκαλεί είναι περιορισμένης έκτασης τις περισσότερες φορές, αν και κατά καιρούς έχουν σημειωθεί κάποιοι σίφωνες με τεράστιο απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγικό τέλος στις έρευνες για 22χρονο που αγνοούνταν στα Χανιά, εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

Χάος στον Κηφισό: Τροχαίο με νταλίκα και ουρές 8χλμ στην άνοδο – Με καθυστερήσεις η κίνηση και στην Αττική Οδό

Μενίδι: Τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος και η δολοφονημένη μητέρα του έπεσαν θύματα ληστών προβάλει ο 62χρονος – «Μπήκαν μέσα και μας χτύπησαν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BYD-ATTO-8-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προθεσμία πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ένταση στα δικαστήρια

NEO-AUDI-Q2___2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

vroxi athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε «κόκκινο» συναγερμό η Εύβοια, έντονα φαινόμενα και στην Αττική – Πόσο θα διαρκέσουν, οι περιοχές που χρειάζεται προσοχή

Garfunkel‎-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αρτ Γκαρφάνκελ: Ανέβαλε τις συναυλίες στη Βρετανία για λόγους υγείας – «Ραγίζει η καρδιά μου που αναγκάζομαι να αναβάλω αυτές τις εμφανίσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

Bowmore
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο single malt σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο για το 2026 κοστίζει μόλις 40 ευρώ

XRISTOS_DIMAS_1210
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μετρό: Κάτοικος Κυψέλης ο πατέρας του υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα

trump-guilfoyle
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 12:25
BYD-ATTO-8-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προθεσμία πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ένταση στα δικαστήρια

NEO-AUDI-Q2___2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

1 / 3