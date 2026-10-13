Marfin: Σε εξέλιξη η συμπληρωματική κατάθεση των τριών κατηγορουμένων μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

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Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι συμπληρωματικές απολογίες των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της Marfin, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από τις δικαστικές Αρχές.

Η ποινική δίωξη αφορά πλέον ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας.

Η ανακρίτρια κάλεσε σήμερα τους τρεις κατηγορουμένους να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις και από τις 11 βρίσκονται στην Ευελπίδων.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να τοποθετηθούν επί των νέων κατηγοριών, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις υπερασπιστικές τους θέσεις. Και οι τρεις βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι από το περασμένο καλοκαίρι.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και για απειλές ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της τράπεζας, στην οδό Σταδίου, την ημέρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αποδιδόμενες πράξεις συνδέονται με οργανωμένο και προσχεδιασμένο σχέδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

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