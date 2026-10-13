Καιρός: Ξεκίνησε η 48ωρη κακοκαιρία – Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμύρες – Σε δύο φάσεις τα φαινόμενα στην Αττική (live χάρτης – video)

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο, με έμφαση στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από θυελλώδεις βόρειους ανέμους εντάσεως έως 9 και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας πιθανά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Μετά από μια πρόσκαιρη βελτίωση την Πέμπτη, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν νέα επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς μία νέα σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα, Τρίτη και την Τέταρτη με πρόσκαιρη βελτίωση την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΕΡΤNews, Όλγα Παπαβγούλη, κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάζουν μεγάλη ραγδαιότητα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να εντοπίζεται σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τμήματα της ανατολικής Στερεάς, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής αναμένεται σε μια εκτεταμένη ζώνη που ξεκινά από τις χερσονήσους της Χαλκιδικής και εκτείνεται προς την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές, ο συνδυασμός της έντασης και της διάρκειας των βροχοπτώσεων αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η συνδυασμένη επίδραση των έντονων βροχοπτώσεων και της διάρκειας των φαινομένων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες.

Τρίτη: Ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά

Σήμερα, Τρίτη, η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Τα ισχυρά φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνονται προς το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι καταιγίδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Αρχικά, τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου, κυρίως στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από το μεσημέρι και μετά, η προσοχή στρέφεται στη Χαλκιδική, ενώ προς το απόγευμα και το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την Αττική.

Κατά τις βραδινές ώρες, οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, καθώς ορισμένες ορεινές περιοχές είχαν δεχθεί περισσότερα από 800 χιλιοστά βροχής κατά την προηγούμενη κακοκαιρία. Πρόκειται για ποσότητες που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 800 τόνους νερού ανά στρέμμα. Η επιβάρυνση του εδάφους από τις μεγάλες ποσότητες νερού ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε περίπτωση νέων έντονων βροχοπτώσεων.

Από το βράδυ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Κρήτη, με έμφαση στα δυτικά τμήματα του νησιού, καθώς και στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Σταδιακά, προς τη νύχτα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στη δυτική Ελλάδα, μετατοπιζόμενα ανατολικότερα και προς το Αιγαίο.

Αττική: Ισχυρή βροχόπτωση και νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Στην Αττική, η ισχυρή βροχόπτωση έχει ήδη ξεκινήσει, με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κατά τόπους, καθώς ένα πιο οργανωμένο πέρασμα βροχών και σποραδικών καταιγίδων προβλέπεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος του νομού.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική εκτίμηση, η κακοκαιρία στην Αττική θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ενταθεί από το μεσημέρι, με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως από το απόγευμα έως και τη νύχτα.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν από την περιοχή του Σαρωνικού προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο μέρος του νομού. Οι βροχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από καταιγίδες, ενώ παράλληλα θα ενισχύονται σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι.

Στην Αττική, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού και εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Στη συνέχεια, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές έως και την Πέμπτη.

Η Αττική χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πυκνής δόμησης και των εκτεταμένων τσιμεντοποιημένων επιφανειών, που περιορίζουν την απορρόφηση του νερού από το έδαφος. Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, η γρήγορη συσσώρευση υδάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και να αυξήσει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο.

Αρχικά, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα στραφούν σε βόρειους, ξεκινώντας από το Ιόνιο και επεκτεινόμενοι προς το βόρειο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η έντασή τους θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά τα 9, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσουν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, με εντάσεις 8 έως 9 μποφόρ και πιθανότητα να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ριπές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας συνθήκες θύελλας.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ακόμη και απαγορευτικά απόπλου. Από το βράδυ της Τρίτης οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ενώ για την Τετάρτη αυξάνεται το ενδεχόμενο απαγορευτικού απόπλου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου μεταξύ 13 και 17 βαθμών Κελσίου. Σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας δεν αποκλείεται να καταγραφούν μονοψήφιες θερμοκρασίες ακόμη και το μεσημέρι.

Στα ανατολικά και τα νότια, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί προσωρινά σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει έως και τους 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα βρεθεί περίπου 5 με 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα ευνοήσουν την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, κυρίως στον Όλυμπο, τον Παρνασσό και το Καϊμακτσαλάν.

Τετάρτη: Επιμένουν οι καταιγίδες στα ανατολικά

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, με το κύριο βάρος των φαινομένων να μετατοπίζεται ανατολικά της Πίνδου και προς το Αιγαίο.

Οι ισχυρότερες και πιο επίμονες βροχοπτώσεις αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου κατά τόπους θα εκδηλώνονται καταιγίδες. Προς το απόγευμα, τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επιμείνουν κυρίως στην Εύβοια.

Καταιγίδες προβλέπονται επίσης στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, με ιδιαίτερη έμφαση στα Δωδεκάνησα.

Από τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν σε αρκετές περιοχές, χωρίς να αποκλείεται η συνέχιση τοπικών βροχοπτώσεων.

Στην Αττική, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως έως το απόγευμα. Στη συνέχεια, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και τοπικές βροχές ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Πέμπτη.

Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες, με μεγάλα διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Η Τετάρτη θα είναι η ημέρα κατά την οποία οι θυελλώδεις βοριάδες θα φτάσουν στην κορύφωσή τους στο Αιγαίο, με εντάσεις που τοπικά μπορεί να αγγίξουν τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ριπές, θα δυσχεράνουν σημαντικά τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ το κρύο θα γίνεται πιο αισθητό εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή

Η κακοκαιρία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί από την Τετάρτη με τη βελτίωση να αναμένεται να γίνει πιο αισθητή την Πέμπτη και τα φαινόμενα να εξασθενούν αρχικά σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας και στη συνέχεια σε τμήματα της ανατολικής χώρας.

Οι ισχυρές βροχές αναμένεται να επιμείνουν κυρίως στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική εκτίμηση, από την Παρασκευή προβλέπεται νέα κακοκαιρία, με αποτέλεσμα η πρόσκαιρη βελτίωση να δώσει σύντομα τη θέση της σε νέα μεταβολή του καιρού.

Μέχρι τότε, η προσοχή παραμένει στραμμένη στις περιοχές που θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες βροχής, αλλά και στο Αιγαίο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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