Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η έπαυλη των 13,5 εκατ. δολαρίων στο Μαϊάμι – 8 υπνοδωμάτια, πισίνα, jacuzzi και ξενώνας (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέκτησε μια υπερπολυτελή κατοικία στο Pinecrest του Μαϊάμι, καταβάλλοντας το ποσό των 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έπαυλη, γνωστή ως Villa Al Walid, εκτείνεται σε οικόπεδο 3,6 στρεμμάτων και διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, δώδεκα μπάνια, πισίνα, jacuzzi και ανεξάρτητο ξενώνα.

Το ακίνητο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ignacio Permuy με έμφαση στις καθαρές γραμμές, το φυσικό φως και την άμεση σύνδεση των εσωτερικών χώρων με τον κήπο.

Η αγορά αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Αντετοκούνμπο, σε μια περιοχή όπου διατηρούν κατοικίες και άλλοι επαγγελματίες αθλητές του NBA.

Τα έσοδα του Έλληνα καλαθοσφαιριστή για το 2026 υπολογίζονται στα 99,2 εκατομμύρια δολάρια, προερχόμενα τόσο από το συμβόλαιό του όσο και από εμπορικές δραστηριότητες.

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Οκτώ υπνοδωμάτια, πισίνα, jacuzzi, ιδιωτικός ξενώνας και αίθουσα media στη νέα κατοικία του Γιάννη Αντετοκούνμπο σταρ στο Μαϊάμι, σε μια αγορά που αποτυπώνει και την οικονομική του δύναμη.

Μια έπαυλη που κόστισε 13,5 εκατ. δολάρια και διαθέτει σχεδόν όλα όσα θα περίμενε κανείς από μια υπερπολυτελή κατοικία στη Νότια Φλόριντα επέλεξε για το νέο του σπίτι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ του NBA απέκτησε τη Villa Al Walid, στο Pinecrest του Μαϊάμι, με την πισίνα, τους μεγάλους χώρους και τις ανέσεις της να ξεχωρίζουν σε μια περιοχή όπου οι ιδιοκτησίες υψηλής αξίας αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς.

Στο Pinecrest η νέα έπαυλη του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το ακίνητο βρίσκεται στην Chapman Field Drive, βόρεια της Deering Bay και δυτικά της Gables by the Sea, σε μια από τις ακριβότερες οικιστικές ζώνες της Νότιας Φλόριντα. Η αρχική τιμή πώλησης ήταν 16,3 εκατ. δολάρια, όμως η συμφωνία έκλεισε στα 13,5 εκατ. δολάρια, μέσω εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Η κατοικία δεν είναι παραθαλάσσια, διαθέτει όμως ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τα δεδομένα της περιοχής, αφού βρίσκεται σε μεγάλο οικόπεδο, με αρκετό χώρο γύρω από το κτίριο και χωρίς την πυκνή δόμηση που χαρακτηρίζει άλλα σημεία του Μαϊάμι.

Οκτώ υπνοδωμάτια, πισίνα, jacuzzi και ιδιωτικός ξενώνας

Η Villa Al Walid ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026 και αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 3,6 στρεμμάτων. Πρόκειται για σύγχρονη κατασκευή, με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ανοιχτούς χώρους και διαρρύθμιση που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση από το εσωτερικό προς τον κήπο και την πισίνα.

Στο εσωτερικό της βρίσκονται οκτώ υπνοδωμάτια και συνολικά 12 μπάνια, από τα οποία τα δύο είναι WC. Στους χώρους περιλαμβάνονται επίσης ασανσέρ, μεγάλοι χώροι υποδοχής και αίθουσα media. Στην πίσω πλευρά της κατοικίας βρίσκεται η πισίνα, δίπλα σε jacuzzi και σε διαμορφωμένους χώρους για χαλάρωση. Η εξωτερική κουζίνα με barbecue επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να απολαμβάνουν το γεύμα τους στον κήπο, ενώ ένας ανεξάρτητος ξενώνας προσφέρει ξεχωριστό χώρο στους καλεσμένους.

Η αρχιτεκτονική υπογραφή της Villa Al Walid

Τον σχεδιασμό του σπιτιού ανέλαβε ο Ignacio Permuy της Permuy Architecture, του αρχιτεκτονικού γραφείου που εδρεύει στο Coral Gables και έχει σχεδιάσει πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Φλόριντα. Η προσέγγιση στη Villa Al Walid βασίζεται στις καθαρές γραμμές, στο φυσικό φως και στην επικοινωνία των εσωτερικών χώρων με τον κήπο, με την πισίνα να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Γείτονας με τον Tyler Herro στο Μαϊάμι

Το Pinecrest δεν είναι άγνωστο στους αστέρες του NBA. Μάλιστα, απέναντι από τη νέα κατοικία του Αντετοκούνμπο βρίσκεται το σπίτι του Tyler Herro. Ο τελευταίος είχε αγοράσει την έπαυλή του στα τέλη του 2022 έναντι 10,5 εκατ. δολαρίων και στη συνέχεια την έβγαλε προς πώληση, με ζητούμενη τιμή σχεδόν 12 εκατ. δολαρίων, μετά τις εξελίξεις γύρω από την ανταλλαγή που έφερε τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι.

Τα έσοδα των 99,2 εκατ. δολαρίων και η οικονομική δύναμη του Greek Freak

Το τίμημα της νέας κατοικίας αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος της ευρύτερης οικονομικής εικόνας του Έλληνα σταρ. Σύμφωνα με τη λίστα Forbes, τα έσοδά του για το 2026 υπολογίζονται σε 99,2 εκατ. δολάρια. Από αυτά, περίπου 54,2 εκατ. προήλθαν από το συμβόλαιό του στο μπάσκετ και άλλα 45 εκατ. από εμπορικές συνεργασίες και δραστηριότητες εκτός παρκέ.

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