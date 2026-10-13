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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

13.10.2026 06:13

«Φέσι ρεύματος» με κρυφές χρεώσεις 34,1 ευρώ τη μεγαβατώρα

13.10.2026 06:13
revma akriveia

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Μας «καίνε» και με τη βούλα! Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις λυγίζουν κάτω από το βάρος των λογαριασμών ρεύματος, ένα νέο, «κρυφό» καπέλο έρχεται να αποκαλύψει τις βαθιές δυσλειτουργίες της ενεργειακής αγοράς. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου είναι αμείλικτα: οι λεγόμενες «κρυφές χρεώσεις» της χονδρεμπορικής αγοράς εκτοξεύτηκαν, φουσκώνοντας το πραγματικό κόστος του ηλεκτρισμού σε εξωφρενικά επίπεδα.

Ενώ η ονομαστική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έκλεισε στα 157 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το πραγματικό κόστος εκτινάχθηκε στα 187,6 ευρώ! Η διαφορά των 34,1 ευρώ οφείλεται σε αδιαφανείς προσαυξήσεις, τις οποίες καλούνται τελικά να μετακυλίσουν οι προμηθευτές στις τσέπες των καταναλωτών.

Το «φούσκωμα» των λογαριασμών εξισορρόπησης

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, μέσα σε μόλις έναν μήνα σημειώθηκε όργιο αυξήσεων στις λεγόμενες «παράπλευρες» χρεώσεις του συστήματος:

1. Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 (Ενέργεια Εξισορρόπησης): Εκτινάχθηκε κατά 56% μέσα σε 30 ημέρες, φτάνοντας τα 25,6 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο από 16,4 ευρώ τον Αύγουστο.

2. Λογαριασμός Προσαυξήσεων 2 (Διαθεσιμότητα Συμβατικών Μονάδων): Σημείωσε θεαματικό άλμα 60%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την τελική εξίσωση.

Το μεγάλο παράδοξο: Φθηνές ΑΠΕ, πανάκριβο ρεύμα!

Εδώ αποκαλύπτεται ο παράλογος μηχανισμός της ελληνικής αγοράς ενέργειας:

Τον Σεπτέμβριο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κάλυψαν το 54% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, με τις τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να μηδενίζονται σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κι όμως, το ρεύμα παρέμεινε πανάκριβο!

Πώς εξηγείται αυτό; Ακόμη κι όταν παράγεται τζάμπα πράσινη ενέργεια, το όφελος «εξαφανίζεται» στη διαδρομή εξαιτίας των τεράστιων αποζημιώσεων που εισπράττουν οι συμβατικές μονάδες για την εξισορρόπηση του συστήματος. Με απλά λόγια: η φθηνή ενέργεια δεν φτάνει ποτέ στον καταναλωτή, αλλά πνίγεται στους μηχανισμούς της αγοράς.

Σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική εποπτεία

Η εξέλιξη αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την κυβέρνηση:

Ποιος ελέγχει τελικά τις διακυμάνσεις αυτών των προσαυξήσεων και γιατί επιτρέπεται να εκτοξεύονται κατά 60% μέσα σε έναν μήνα;

Πότε θα σταματήσουν η βιομηχανία και τα νοικοκυριά να πληρώνουν τις δομικές αγκυλώσεις και τα «καπέλα» ενός συστήματος που λειτουργεί ανεξέλεγκτα;

Όσο το πραγματικό κόστος προμήθειας παραμένει στα 187,6 ευρώ/MWh, ο κίνδυνος για νέο κύμα αυξήσεων στα τιμολόγια παραμονεύει. Και το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Πότε θα σταματήσει ο καταναλωτής να πληρώνει το μάρμαρο της ενεργειακής ασυδοσίας;

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