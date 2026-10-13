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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

13.10.2026 08:30

Μας έκοψαν «κοστούμι» για το 2027, 78 δισ. ευρώ: Λογαριασμός-σοκ για τα νοικοκυριά με αυξήσεις… 0,50 ευρώ την ημέρα

13.10.2026 08:30
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Ένα «κοστούμι» μέτρων και φόρων ύψους 77,88 δισ. ευρώ μας έχει ράψει το οικονομικό επιτελείο για το 2027. Με τα κρατικά έσοδα από φόρους να αυξάνονται κατά 2,15 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος (+2,84%), η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο κύμα επιβαρύνσεων σε εισοδήματα, επιχειρήσεις και κατανάλωση.

Την ίδια στιγμή που τα κρατικά ταμεία «γεμίζουν» από τη διατήρηση της ακρίβειας, οι πολίτες καλούνται να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι.

Το «ξύρισμα» σε εισοδήματα και επιχειρήσεις

Πού πηγαίνουν τα επιπλέον δισεκατομμύρια που ζητά το κράτος;

1. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (+620 εκατ. ευρώ):

Ο λογαριασμός φτάνει τα 17 δισ. ευρώ (αύξηση 3,8%). Παρά τις διακηρύξεις για ελαφρύνσεις, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν περισσότερα. Κι αυτό γιατί οι μικρές ονομαστικές αυξήσεις που δίνονται τους «σπρώχνουν» σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, εκτινάσσοντας την παρακράτηση φόρου.

2. «Θηριώδες» χαράτσι στις επιχειρήσεις (+1,3 δισ. ευρώ):

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση αποτυπώνεται στα νομικά πρόσωπα, όπου τα έσοδα εκτινάσσονται στα 9,84 δισ. ευρώ – ένα τεράστιο άλμα +15,2%. Το κράτος σπεύδει να «κουρέψει» τα εταιρικά κέρδη, απειλώντας την αναπτυξιακή δυναμική και τις επενδύσεις.

3. Αφοπλιστικοί έμμεσοι φόροι (42,43 δισ. ευρώ):

Οι έμμεσοι φόροι –ο πιο άδικος φόρος που χτυπά κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα– παραμένουν στο ταβάνι. Ο ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 30,58 δισ. ευρώ, ενώ οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε καύσιμα, ποτά και τσιγάρα αυξάνονται στα 7,31 δισ. ευρώ (+136 εκατ. ευρώ).

Η αποδόμηση των παροχών: «Αυξήσεις» των 0,50 ευρώ την ημέρα!

Απέναντι σε αυτό το φορολογικό ντόμινο, η κυβέρνηση αντιπαραθέτει το πακέτο των εξαγγελθέντων θετικών μέτρων. Ωστόσο, μια απλή μαθηματική προσέγγιση αποδομεί πλήρως το αφήγημα των παροχών:

Αυξήσεις-ψίχουλα: Οι πολυσυζητημένες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στις συντάξεις μεταφράζονται στην πράξη σε μόλις 0,50 ευρώ την ημέρα καθαρά στην τσέπη του εργαζομένου ή του συνταξιούχου. Ένα ποσό που εξανεμίζεται πριν καν μπει στο πορτοφόλι, με μία και μόνο επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Οριακή «ανάσα» στον ΕΝΦΙΑ: Η μείωση των 48 εκατ. ευρώ στον ΕΝΦΙΑ (στα 2,36 δισ. ευρώ) αφορά αποκλειστικά πολύ μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, αφήνοντας την πλειονότητα των ιδιοκτητών στα μεγάλα αστικά κέντρα χωρίς καμία ουσιαστική ελάφρυνση.

Διορθώσεις στα τεκμήρια: Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμαρτών εισοδημάτων για τους επαγγελματίες προσφέρουν μια στοχευμένη αποσυμπίεση, αλλά δεν αναιρούν τη συνολική φορολογική μέγγενη.

Φόρος 10% και τεκμήρια στα κρυπτονομίσματα

Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν για πρώτη φορά και τα κρυπτοστοιχεία:

Φόρος 10% επιβάλλεται στα κέρδη από αγοραπωλησίες, με ετήσιο αφορολόγητο μόλις 500 ευρώ.

Ένταξη στο «πόθεν έσχες»: Η αγορά κρυπτονομισμάτων θα αποτελεί πλέον τεκμήριο. Ο αγοραστής θα πρέπει να δικαιολογεί την προέλευση των χρημάτων, ακόμη κι αν δεν έχει πουλήσει ή δεν έχει βγάλει κέρδος.

Ρυθμίζεται επίσης η φορολόγηση για γονικές παροχές, δωρεές και μισθοδοσία σε κρύπτο, ενώ δίνεται 12μηνη προθεσμία για οικειοθελή δήλωση παλαιότερων υπεραξιών χωρίς πρόστιμα.

Το ρίσκο του πετρελαίου

Όλο αυτό το σενάριο στηρίζεται σε μια εξαιρετικά αισιόδοξη παραδοχή: ότι η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει στα 78 δολάρια το βαρέλι (από 91 δολάρια).

Αν οι γεωπολιτικές αναταραχές κρατήσουν τις τιμές της ενέργειας στα ύψη, το φορολογικό οικοδόμημα κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα, με το μάρμαρο να μετακυλίεται για άλλη μια φορά στις τσέπες των καταναλωτών.

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