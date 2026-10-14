Alpha – Αυτοψία: Πρεμιέρα με έρευνα για τους κρατούμενους στο σπίτι με «βραχιολάκι»

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Με μια έρευνα για όσους εκτίουν ποινή φυλάκισης στο… σπίτι τους, ανοίγει απόψε τη σεζόν -15η στη σειρά- η εκπομπή «Αυτοψία» (23.30, Alpha).

Ο Αντώνης Σρόιτερ επισκέπτεται κρατούμενους και υπόδικους στα σπίτια τους, οι οποίοι μιλούν για την καθημερινότητά τους με το γνωστό βραχιολάκι, αλλά και όσους έχουν ως καθήκον τους να τους παρακολουθούν.

Η εκπομπή ρίχνει φως στα πλεονεκτήματα, στα κενά του συστήματος, αλλά και στην ψυχολογική πίεση μιας «ιδιότυπης» φυλακής χωρίς κάγκελα.

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