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14.10.2026 18:10

ΣΚΑΪ: Έξι και σήμερα για τους «Πρωταγωνιστές»- Ο Σταύρος διερευνά την μακροζωία στην πρεμιέρα (20/10)

14.10.2026 18:10
Stavros-Theodorakis

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Μπορούμε να πιάσουμε- ή να ξεπεράσουμε- τα 100; Όχι σε χιλιόμετρα… Σε χρόνια. Ο Σταύρος Θεοδωράκης και οι «Πρωταγωνιστές» στην πρεμιέρα αναζητούν απαντήσεις σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Τα γονίδια ή ο τρόπος ζωής καθορίζουν πόσα υγιή χρόνια θα ζήσουμε; Κάπνισμα, αλκοόλ, ακινησία ή μοναξιά μας γερνάει πιο γρήγορα; Πόσο απέχουμε από μια θεραπεία επιβράδυνσης της γήρανσης και μήπως η μακροζωία κινδυνεύει να γίνει προνόμιο των πλουσίων; Να ΄ταν μόνον αυτές οι απορίες…

Απαντήσεις και πολλά άλλα για την έρευνα του Σταύρου δίνουν  η Δρ. Νίκη Χονδρογιάννη, Βιολόγος – διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που μελετά τη γήρανση των κυττάρων και αναζητά μηχανισμούς για να παραμένουν υγιή, ο Λάμπρος Συντώσης, καθηγητής Διατροφής, Rutgers University, ΗΠΑ, που μελετά τον ανθρώπινο μεταβολισμό, τον μεσογειακό τρόπο ζωής και την υγιή γήρανση και συνεισφέρει από τον τομέα του, ο Δημήτρης Καπογιάννης, καθηγητής Νευρολογίας στο Τζονς Χόπκινς, ερευνητής της γήρανσης του εγκεφάλου στο Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης ΗΠΑ συμπληρώνει με γνώση στη «μεγάλη εικόνα» καθώς επίσης ο Νικόλαος Κτιστάκης, επικεφαλής ερευνητής Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας στο  πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ,  ο Δρ. Χαράλαμπος Ράλλης – Γενετιστής – Κυτταρικός βιολόγος της γήρανσης, του πανεπιστημίου  Queen Mary στο Η.Β.. και ο Δρ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης,  Κυτταρικός Βιολόγος – Ερευνητής, από το Ινστιτούτο Max Planck για τη Βιολογία της Γήρανσης, της Γερμανίας.

Παράλληλα με τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης οι «Πρωταγωνιστές» παρουσιάζουν τις ιστορίες και τα μυστικά αιωνόβιων. Στην κάμερα της εκπομπής μίλησαν Κρητικοί ορεσίβιοι, η κυρία Έφη, δασκάλα γιόγκα στο Γηροκομείο Αθηνών και ο αγαπητός  ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής.

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