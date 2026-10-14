Συνελήφθη 19χρονος μέλος συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ – Στις 200.000 ευρώ η λεία τους

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Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσε ένας 19χρονος, στον Γέρακα, ο οποίος αποτελούσε μέλος συμμορίας και μαζί με τους συνεργούς του, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή από ηλικιωμένους, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο. Τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, σε διάφορες περιοχές όπως σε Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Άλιμο, Κερατέα, Βούλα, Πατήσια και δρούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, βάσει σχεδίου.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 19χρονος μαζί με τα άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας, χρησιμοποιώντας διάφορες τηλεφωνικές συνδέσεις, επικοινωνούσαν κυρίως με ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προφασίζονταν υποτιθέμενες βλάβες στις οικίες τους, όπως διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και τους έπειθαν να συγκεντρώσουν σε πλαστική σακούλα ή αλουμινόχαρτο, κοσμήματα, χρυσαφικά και χρηματικά ποσά που κατείχαν, έτσι ώστε «να μην καταστραφούν» από την υποτιθέμενη «βλάβη» και ακολούθως να την τοποθετήσουν εξωτερικά της οικίας τους ή στο καθιστικό, διατηρώντας την κεντρική πόρτα του σπιτιού ανοιχτή.

Παράλληλα τους υπεδείκνυαν να παραμείνουν στην κρεβατοκάμαρα, όσο εκείνοι θα πραγματοποιούσαν τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της «βλάβης».

Στη συνέχεια, ο 19χρονος μαζί με άλλο μέλος της ομάδας, μετέβαιναν στην οικία-στόχο, και αφαιρούσαν τη σακούλα με το πολύτιμο «περιεχόμενο».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας λάμβαναν μέτρα «αυτοπροστασίας», εναλλάσσοντας συνεχώς τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ δεν έρχονταν σε οπτική επαφή με τα θύματά τους, με στόχο να αποτρέψουν την ταυτοποίησή τους από τα θύματα και να δυσχεράνουν το έργο της αστυνομίας.

Από έρευνα που διενεργήθηκε, τόσο στην κατοχή, όσο και στην οικία του δράστη, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– 3 βραχιόλια,

– 3 αλυσίδες,

– 3 κινητά τηλέφωνα,

– ρολόι χειρός και πλήθος χρυσαφικών.

Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις ενώ η λεία τους εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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