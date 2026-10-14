NASA: Δορυφορική εικόνα ρίχνει «φως» στο μυστήριο του κρατήρα σε σχήμα αράχνης στην Αυστραλία

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Ένα εντυπωσιακό γεωλογικό αποτύπωμα στη Δυτική Αυστραλία εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, καθώς η ασυνήθιστη μορφή του κρύβει τα ίχνη μιας πανάρχαιας κοσμικής σύγκρουσης. Πρόκειται για τον κρατήρα Spider, στην απομονωμένη περιοχή Κίμπερλι, ο οποίος καλύπτει έκταση περίπου 13 χιλιομέτρων σε μήκος και 11 χιλιομέτρων σε πλάτος. Το χαρακτηριστικό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι οι ακτινωτές βραχώδεις ράχες του, οι οποίες σχηματίζουν ένα μοτίβο που παραπέμπει στα πόδια αράχνης.

Παρότι ο σχηματισμός έγινε γνωστός ήδη από τη δεκαετία του 1950, οι επιστήμονες χρειάστηκε να περιμένουν αρκετά χρόνια μέχρι να συγκεντρώσουν στοιχεία για την προέλευσή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις περιλάμβαναν ακόμη και το ενδεχόμενο η δημιουργία του να σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η εικόνα άρχισε να ξεκαθαρίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν εντοπίστηκαν κωνικές δομές θραύσης, γνωστές ως shatter cones. Τα συγκεκριμένα γεωλογικά ευρήματα αποτέλεσαν καθοριστική ένδειξη ότι ο κρατήρας σχηματίστηκε από την πρόσκρουση μετεωρίτη πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Νεότερη οπτική καταγραφή του σχηματισμού πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου από τον δορυφόρο Landsat 9 της NASA. Στη δορυφορική εικόνα διακρίνονται καθαρά οι ανοιχτόχρωμες ράχες που απλώνονται ακτινωτά γύρω από το κεντρικό ύψωμα, αποκαλύπτοντας τη σύνθετη μορφή ενός γεωλογικού σχηματισμού που διατηρεί τα σημάδια ενός γεγονότος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών.

🕷️🌍¿Un cráter con patas? La NASA ha elegido hoy esta imagen de Spider Crater, en Australia, como imagen del día.



La estructura mide unos 13 × 11 km y, vista desde el espacio, parece una araña gigantesca sobre el paisaje. Pero ¿cómo se formó? 🧵👇 pic.twitter.com/l3ZdevwzEX — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) October 13, 2026

Πώς η αρχαία πρόσκρουση διαμόρφωσε το ασυνήθιστο ανάγλυφο

Η εικόνα του Spider Crater διαφέρει από εκείνη που παρουσιάζουν συνήθως οι κρατήρες πρόσκρουσης, καθώς αντί για μια απλή κυκλική κοιλότητα εμφανίζει ένα εκτεταμένο σύστημα ακτινωτών σχηματισμών. Στο κέντρο του βρίσκεται μια δομή διαμέτρου περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, ενώ οι χαρακτηριστικές ράχες αποτελούνται από ψαμμίτη, ο οποίος αντιστέκεται περισσότερο στη διάβρωση σε σύγκριση με τα γειτονικά πετρώματα.

Η εξήγηση για τη διαμόρφωση αυτού του ανάγλυφου συνδέεται με τις διεργασίες που ακολουθούν μια ισχυρή πρόσκρουση. Κατά τη σύγκρουση ενός μεγάλου ουράνιου σώματος με τη Γη, τα κύματα κρούσης μεταδίδουν τεράστιες πιέσεις στα πετρώματα. Στην περιοχή της πρόσκρουσης, το έδαφος μπορεί να υποχωρήσει και στη συνέχεια να αναπηδήσει, προκαλώντας την ανύψωση υλικού και τη δημιουργία ενός κεντρικού υψώματος.

Η μορφή που παρατηρείται σήμερα είναι, ωστόσο, αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης γεωλογικής εξέλιξης. Για εκατομμύρια χρόνια, η δράση του νερού και του ανέμου απομάκρυνε τα πιο ευάλωτα πετρώματα, ενώ οι σκληρότερες στρώσεις ψαμμίτη παρέμειναν στο τοπίο. Με αυτόν τον τρόπο, η διάβρωση ανέδειξε τις ακτινωτές ράχες και διαμόρφωσε το περίγραμμα που θυμίζει αράχνη, καθιστώντας το αναγνωρίσιμο ακόμη και από δορυφορικές λήψεις.

Τα ευρήματα που έδωσαν απαντήσεις στους επιστήμονες

Η ασυνήθιστη γεωμετρία του κρατήρα είχε οδηγήσει επί δεκαετίες σε διαφορετικές υποθέσεις για τον σχηματισμό του. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση της προέλευσής του έπαιξε ο εντοπισμός των shatter cones, δηλαδή των κωνικών δομών που δημιουργούνται όταν τα πετρώματα εκτίθενται στις εξαιρετικά υψηλές πιέσεις μιας πρόσκρουσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν επίσης κόκκοι χαλαζία και κρύσταλλοι ζιρκονίου, στους οποίους μπορούν να διατηρούνται ενδείξεις μεταβολών που προκαλούνται από έντονες πιέσεις. Η εξέταση αυτών των ορυκτών σε εργαστηριακό περιβάλλον επιτρέπει στους ειδικούς να αναζητούν στοιχεία για τις συνθήκες της σύγκρουσης, ακόμη και για παραμέτρους όπως η γωνία με την οποία προσέγγισε το ουράνιο σώμα τη Γη.

Παρά τα ευρήματα, η χρονολόγηση του Spider Crater παραμένει ανοιχτό επιστημονικό ζήτημα. Με βάση τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής, η πρόσκρουση εκτιμάται ότι συνέβη πριν από περίπου 600 έως 900 εκατομμύρια χρόνια, κατά την ύστερη Προκάμβρια περίοδο, χωρίς να έχει καθοριστεί με ακρίβεια η ηλικία του σχηματισμού.

Εκείνη την εποχή, η Γη βρισκόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο εξέλιξης, πολύ πριν από την ευρεία εμφάνιση σύνθετων ζώων. Τόσο οι ήπειροι, όσο και τα φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη, παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη σημερινή εικόνα του.

Τι μπορεί να αποκαλύψουν οι επόμενες έρευνες

Η δορυφορική καταγραφή της NASA προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιδιαίτερης γεωλογικής δομής, ενώ η περαιτέρω μελέτη της αναμένεται να στηριχθεί σε επιτόπιες έρευνες και νέες εργαστηριακές αναλύσεις. Τα δεδομένα που θα προκύψουν ενδέχεται να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση τόσο του μηχανισμού σχηματισμού του κρατήρα, όσο και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η αρχαία πρόσκρουση.

Η περίπτωση του Spider αναδεικνύει πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η αναγνώριση κρατήρων που δημιουργήθηκαν στο μακρινό παρελθόν. Η συνεχής διάβρωση είναι δυνατόν να αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό την αρχική κυκλική κοιλότητα, αφήνοντας πίσω μόνο επιμέρους τμήματα της γεωλογικής δομής.

Στον συγκεκριμένο σχηματισμό, οι ανθεκτικές ράχες που εκτείνονται ακτινωτά διατήρησαν τα ίχνη της σύγκρουσης, προσφέροντας στους επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για την ταυτότητα και την προέλευσή του, παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει.

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