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14.10.2026 12:24

ΕΡΤ: Κεραυνός χτύπησε τις εγκαταστάσεις της ΕΡΑ Νοτίου Αιγαίου – Δεν μεταδίδεται πρόγραμμα

14.10.2026 12:24
kataigida keravnos – new

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Εκτός «αέρα» βρίσκεται από νωρίτερα  το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Ο ραδιοσταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διευθύντρια του , Μαρία Βάλλα.

Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Από τα ξημερώματα οι τεχνικοί του σταθμού, μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο, εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

«Καλημέρα στο Νότιο Αιγαίο. Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα σχετικά με το πρόγραμμα της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου που δεν ακούγεται σήμερα, ενημερώνω ότι ο σταθμός μας χτυπήθηκε από κεραυνό. Η αντίδραση της ΕΡΤ ήταν άμεση με τον εξαιρετικό τεχνικό μας Γιώργο Μπαλή να έχει αναλάβει από ξημερώματα το έργο αποκατάστασης μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο. Παρόλα αυτά, οι ανταποκρίσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ Α.Ε. συνεχίζονται, με τους επίσης άριστους συναδέλφους, τη δημοσιογράφο Μαριέττα Γαβριλιώτη και τον ηχολήπτη Φίλιππο Αλαβέρα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η φωτογραφία δεν είναι από τοπίο με μια πολύ όμορφη λιμνούλα. Είναι από τον προαύλιο χώρο της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου…», εξηγεί η κυρία  Βάλλα.

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