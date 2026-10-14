search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 20:51
search
MENU CLOSE
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

14.10.2026 19:17

Νέο δημαρχείο Ακτίου – Βόνιτσας: Τι θα ανακοινώσουν την Παρασκευή Κασόλας και Καραγκούνης

14.10.2026 19:17
dimarxeio aktio vonitsa

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της κατασκευής νέου Δημαρχείου στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας σηματοδοτούν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου προσεγγίζει τα 6,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, οπότε ο δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλας, και ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί για τις 14:30, στο γραφείο του δημάρχου, με αποκλειστικό αντικείμενο την ανέγερση του νέου Διοικητηρίου.

Η εξέλιξη συνδέεται με πρόσφατη πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στον αστικό χώρο και έργων ανάπλασης σε οκτώ δήμους της χώρας. Για τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας προβλέπεται ποσό 6.596.408 ευρώ, με στόχο την κατασκευή του νέου διοικητικού κτιρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεπτομέρειες για τις υποδομές που θα περιλαμβάνει το νέο Δημαρχείο και τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι δημότες. Η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, στην καλύτερη οργάνωσή τους και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, λόγω κακοκαιρίας – Υποχρεωτική παύση εργασιών στα Δωδεκάνησα

Εισαγγελική έρευνα για λύματα που κατέληγαν σε αποστραγγιστικό κανάλι στη Θεσσαλονίκη

Οικογενειακή υπόθεση η παρενόχληση του στρατιωτικού γιατρού: Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα, η 41χρονη είχε δηλητηριάσει και τη μητέρα του 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eric deters 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων – 5 συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

zelenskyy
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οδυνηρό» το ότι ο Τραμπ επέλεξε την άλλη πλευρά (Video)

tailer dorsey – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nτόρσεϊ κατά Ολυμπιακού: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

mitsotakis_EU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής – Αίτημα για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

mazonakis-kostetsos-new
LIFESTYLE

Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 20:51
eric deters 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων – 5 συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

zelenskyy
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οδυνηρό» το ότι ο Τραμπ επέλεξε την άλλη πλευρά (Video)

1 / 3