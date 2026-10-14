Νέο δημαρχείο Ακτίου – Βόνιτσας: Τι θα ανακοινώσουν την Παρασκευή Κασόλας και Καραγκούνης

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Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της κατασκευής νέου Δημαρχείου στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας σηματοδοτούν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου προσεγγίζει τα 6,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, οπότε ο δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλας, και ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί για τις 14:30, στο γραφείο του δημάρχου, με αποκλειστικό αντικείμενο την ανέγερση του νέου Διοικητηρίου.

Η εξέλιξη συνδέεται με πρόσφατη πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στον αστικό χώρο και έργων ανάπλασης σε οκτώ δήμους της χώρας. Για τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας προβλέπεται ποσό 6.596.408 ευρώ, με στόχο την κατασκευή του νέου διοικητικού κτιρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεπτομέρειες για τις υποδομές που θα περιλαμβάνει το νέο Δημαρχείο και τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι δημότες. Η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, στην καλύτερη οργάνωσή τους και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

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