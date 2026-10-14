Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Μητσοτάκη που δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη λόγω φόβου για επιδείνωση, καθώς με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση, αλλά και για το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Ν.Δ., το μήνυμα και τον… Σαμαρά, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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