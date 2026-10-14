Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με την Allianz για το 30% της Ευρωπαϊκής Πίστης και bancassurance

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Στο επόμενο στάδιο περνά η στρατηγική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τον γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο Allianz, μετά την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και τη μακροχρόνια αποκλειστική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της τράπεζας.

Η συμφωνία, η οποία είχε προαναγγελθεί στις 7 Μαΐου 2026 με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στενότερη διασύνδεση των τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των δύο ομίλων στην ελληνική αγορά.

Η Εθνική Τράπεζα αποκτά συμμετοχή στην ασφαλιστική εταιρεία, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει μια μακροπρόθεσμη συνεργασία για τη διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων στους πελάτες της.

Αποκλειστική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων από το 2027

Η συμφωνία bancassurance προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα θα διαθέτει αποκλειστικά μέσω των τραπεζικών της δικτύων προϊόντα της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης, που καλύπτουν τους κλάδους ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων.

Η έναρξη της συνεργασίας τοποθετείται στις αρχές του 2027, με στόχο την αξιοποίηση του δικτύου καταστημάτων και των υπόλοιπων καναλιών εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας για την προώθηση ασφαλιστικών λύσεων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Για την Εθνική, η συμφωνία δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης των εσόδων από προμήθειες, ενισχύοντας τις δραστηριότητες πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Από την πλευρά της Allianz, η πρόσβαση στο πελατολόγιο και στα δίκτυα της Εθνικής Τράπεζας προσφέρει ένα επιπλέον κανάλι διανομής σε μια αγορά όπου οι τραπεζοασφαλιστικές συνεργασίες αποτελούν σημαντική πηγή ασφαλιστικών εργασιών.

Η σημασία της συμμετοχής 30%

Η μετοχική συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη συμφωνία από μια συνηθισμένη εμπορική συνεργασία bancassurance.

Με την απόκτηση του 30%, η τράπεζα αποκτά άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για την πορεία της ασφαλιστικής εταιρείας, συνδέοντας τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της.

Το τίμημα της συναλλαγής δεν ανακοινώθηκε, ενώ η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών παραμένει υπό την αίρεση της εκπλήρωσης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και της εξασφάλισης των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων.

Συνεπώς, παρά την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων, η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι σύμβουλοι της συναλλαγής

Για την υλοποίηση της συμφωνίας, αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας ήταν η Barclays Bank Ireland PLC.

Τη διεθνή νομική υποστήριξη ανέλαβε η Freshfields Bruckhaus Deringer, ενώ ελληνικός νομικός σύμβουλος ήταν η Karatzas & Partners. Η Oliver Wyman συμμετείχε ως εμπορικός σύμβουλος και η EY ως αναλογιστικός και λογιστικός σύμβουλος.

Η συμφωνία αποτελεί μια ακόμη κίνηση διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των εγκρίσεων και στην επιχειρησιακή ενεργοποίηση της συνεργασίας το 2027.

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