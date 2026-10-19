Κυριακές με Καραγκιόζη – ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

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Κυριακές με Καραγκιόζη από 1 Νοεμβρίου 2026 και κάθε Κυριακή στις 11:30

Με διαφορετική παράσταση κάθε φορά

Πρώτη παράσταση: Ο Καραγκιόζης και το μυστήριο του μπαούλου

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Γέρο-Σπανακόπιτας ψάχνει έναν σωματοφύλακα, ο οποίος θα διώχνει τον αγαπητικό της κόρης του. Στη θέση αυτή θα βρεθεί ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα υπερμεγέθη μπαούλο το οποίο θα πρέπει να φυλάει για μια ολόκληρη νύχτα. Τι κρύβει μέσα το μπαούλο; Θα το μάθετε αυτή την Κυριακή στην πανηγυρική μας πρεμιέρα!

Ο Χάρης Ψύλλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 2009. Έχει παρακολουθήσει από μικρός πολλές παραστάσεις θεάτρου σκιών και έχει μαθητεύσει κοντά σε πολλούς παλιούς και νεότερους Καραγκιοζοπαίχτες αφομοιώνοντας την τέχνη του θεάτρου σκιών – Καραγκιόζη. Σήμερα είναι ένας απ’ τους νεότερους – ίσως ο νεότερος – καλλιτέχνες θεάτρου σκιών με στόχο την διάσωση αυτής της λαϊκής τέχνης με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνει.

Πληροφορίες

Πρόγραμμα παραστάσεων:

1/11 – Ο Καραγκιόζης & το Μυστήριο του μπαούλου

8/11 – Ο Καραγκιόζης Γραμματικός

15/11 – Ο Μέγας Αλέξανδρος & το Καταραμένο Φίδι

22/11 – Ο Καραγκιόζης & ο Τρομερός Γορίλας

29/11 – Ο Καραγκιόζης στο Τρελοκομείο

6/12 – Ο Καραγκιόζης Προφήτης

Κάθε Κυριακή στις 11:30

Διάρκεια: 60’

Εισιτήρια: ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

7€ γενική είσοδος

5€ άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, ομαδικό (άνω των 6 ατόμων)

Δωρεάν εισιτήρια δικαιούνται ΑμεΑ, μέσω επικοινωνίας με το τηλ. κέντρο στο 210 7234567 ή μέσω email στο [email protected] και επιδεικνύοντας την ημέρα της εκδήλωσης ταυτότητα και έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας. Ο συνοδός δικαιούται μειωμένο εισιτήριο στα 5€

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54

τηλ. 210 3454831

E-email: [email protected]





