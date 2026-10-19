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19.10.2026 13:58

«Pick ΄N Roll»: Η μπασκετική εκπομπή της MagentaTV κάνει πρεμιέρα τη νέα σεζόν με καλεσμένο τον Εβάν Φουρνιέ

19.10.2026 13:58
MagentaTV_Pick ΄N Roll.

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Το «Pick ΄N Roll», η μακροβιότερη ελληνική εκπομπή αφιερωμένη στον κόσμο του μπάσκετ, επιστρέφει για 15η σεζόν στη MagentaTV, με καλεσμένο στην πρεμιέρα τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ. O Γάλλος γκαρντ, πολυτιμότερος παίκτης του Final Four της EuroLeague, θα βρεθεί απόψε (Δευτέρα 19/10, 21:30, Magenta Sport 4) στο στούντιο της MagentaTV με τον Ρήγα Δάρδαλη και θα μιλήσει, μεταξύ άλλων, για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη, τις σπουδαίες επιτυχίες του με την Εθνική Γαλλίας και την 12ετή παρουσία του στο NBA.

Στην εκπομπή θα προβληθεί, επίσης, συνέντευξη του αστέρα του Παναθηναϊκού Γκέρσον Γιαμπουσελέ στον Άρη Μπάρκα, ενώ ο Χριστόφορος Στεφανίδης επιστρέφει με την εξειδικευμένη τεχνική του ανάλυση. Επιπλέον, η Δήμητρα Ηρειώτη θα παρουσιάσει, όπως κάθε εβδομάδα, νέα στήλη με τα παρασκήνια του παγκόσμιου μπάσκετ. Το πρόγραμμα της εκπομπής περιλαμβάνει και όλα τα νέα από το NBA και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από τη φετινή σεζόν, το «Pick ΄N Roll» θα μεταδίδεται σε νέα ημέρα προβολής, κάθε Δευτέρα στις 21:30, από το Magenta Sport 4. Η εκπομπή κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζει πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις και τις σημαντικότερες εξελίξεις από τον κόσμο του μπάσκετ.

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