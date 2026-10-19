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19.10.2026 08:25

Χάρης Βαρθακούρης: Ατύχημα για τον τραγουδιστή – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του (Video)

19.10.2026 08:25
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Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης έπειτα από ένα ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε σα social media, ο τραγουδιστής αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας του, ενώ ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη πρεμιέρα του στο Ποσειδώνιο, όπου θα εμφανιζόταν μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.

«Φίλοι μου, γεια σας. Προχτές το βράδυ που έβρεχε καταρρακτωδώς γλίστρησα με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλο μου. Εχθές το πρωί έκανα επέμβαση. Έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου. Κατ’ επέκτασην και πού θέλω να καταλήξω ότι την Κυριακή που οι υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με τον Θοδωρή παρέα στο Ποσειδώνιο. Αυτό αναβάλλεται. Για ένα εύλογο διάστημα πέντε-έξι εβδομάδων. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω τον Δεκέμβριο. Θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό για τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου. Έτσι ήθελε το σύμπαν να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που εικάζω ότι κάποιοι θα στείλετε και τα περαστικά. Να είστε καλά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μέσα από το νοσοκομείο.

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