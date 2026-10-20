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20.10.2026 14:46

Google Cloud: Μεγάλη διακοπή λειτουργίας επηρεάζει Revolut, τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες – Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

20.10.2026 14:46
REVOLUT

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Εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας στο Google Cloud καταγράφονται σήμερα, Τρίτη (20/10), επηρεάζοντας τράπεζες, εφαρμογές πληρωμών, υπηρεσίες διανομών και ιστότοπους. Η Google επιβεβαίωσε τεχνική βλάβη στις υποδομές της στο Λονδίνο, ενώ μεταξύ των εταιρειών που αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες βρίσκεται και η Revolut.

Σύμφωνα με τα Sky News, Guardian και Business Insider, τα προβλήματα έχουν επηρεάσει σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, με χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης σε εφαρμογές, αποτυχημένες συναλλαγές και δυσκολίες στις μεταφορές χρημάτων.

Η Google ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, το οποίο επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες του cloud.

Google Cloud: Πού εντοπίζεται η βλάβη

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της Google, το πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή europe-west2, που αντιστοιχεί στο Λονδίνο, και ξεκίνησε στις 07:08 το πρωί ώρα Βρετανίας, δηλαδή στις 09:08 ώρα Ελλάδας.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι πολλές υπηρεσίες της αντιμετωπίζουν αυξημένα σφάλματα και διαλείπουσες αστοχίες συνδεσιμότητας.

«Η ομάδα μηχανικών μας συνεχίζει να διερευνά το πρόβλημα», ανέφερε η Google, ζητώντας συγγνώμη από όσους επηρεάζονται.

Στην επίσημη καταγραφή της περιλαμβάνονται προβλήματα σε υπηρεσίες όπως η Google Kubernetes Engine, το Cloud Run, το Cloud Storage και άλλες υποδομές δικτύων, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων.

Η εταιρεία διερευνά επίσης ξεχωριστά προβλήματα στις υπηρεσίες Google Security Operations, με πιθανά σφάλματα σύνδεσης και καθυστερήσεις στις λειτουργίες της πλατφόρμας.

Στις ενημερώσεις που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν είχε ανακοινωθεί προσωρινή λύση.

Ποιες τράπεζες και εφαρμογές αντιμετωπίζουν προβλήματα

Σύμφωνα με το Sky News, προβλήματα έχουν αναφερθεί σε τραπεζικές, ταχυδρομικές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.

Μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών για τους οποίους καταγράφονται αναφορές είναι:

  • Τράπεζες και οικονομικές εφαρμογές: Revolut, Lloyds, Halifax, HSBC, Bank of Scotland και NatWest.
  • Ταχυδρομικές υπηρεσίες και διανομές: Royal Mail και DPD.
  • Ιστότοποι και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες: Rightmove, SiteGround, Sky, Forest Bikes και η εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης Emma.
  • Άλλες υπηρεσίες με αναφορές χρηστών: NHS England, ο κυβερνητικός ιστότοπος Gov.uk και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Asda.

Οι αναφορές δεν σημαίνουν ότι όλες οι παραπάνω εταιρείες έχουν επιβεβαιώσει την ίδια αιτία δυσλειτουργίας ή ότι επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα στην πλατφόρμα Downdetector, ενώ το Sky News συγκέντρωσε μαρτυρίες για δυσκολίες ακόμη και σε καθημερινές συναλλαγές, όπως πληρωμές στα ταμεία καταστημάτων και σε σταθμούς διοδίων.

Revolut: Προβλήματα σε κάρτες, πληρωμές και μεταφορές

Ιδιαίτερα αισθητές έγιναν οι δυσλειτουργίες στη Revolut, με πελάτες να αναφέρουν απορρίψεις πληρωμών με κάρτες, προβλήματα πρόσβασης στην εφαρμογή και δυσκολίες στις μεταφορές χρημάτων.

Σύμφωνα με το Business Insider, η Revolut επιβεβαίωσε ότι τα προβλήματα συνδέονται με τη διακοπή υπηρεσιών του Google Cloud, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών παραμένουν ασφαλή.

Τα προβλήματα δεν φαίνεται να επηρεάζουν όλους τους πελάτες με τον ίδιο τρόπο, καθώς ορισμένοι αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς τους και άλλοι δυσκολίες στην πραγματοποίηση συναλλαγών.

Αναφορές χρηστών έχουν καταγραφεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία.

Σε διαδικτυακές συζητήσεις, πελάτες περιγράφουν προβλήματα σύνδεσης, αποτυχημένες μεταφορές χρημάτων και δυσκολίες στη χρήση των καρτών τους.

Η «Irish Sun» μεταφέρει επίσης την περίπτωση πελάτη που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και ανέφερε ότι η υπηρεσία δεν λειτουργούσε σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς

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