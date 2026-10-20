Φωτοβολταϊκά: Δύο καταγγελίες στην Κομισιόν κατά ΥΠΕΝ από τους μικρούς παραγωγούς

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Στο επίκεντρο των καταγγελιών για τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ενέργειας βρίσκονται οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις δύο καταγγελίες κατά του ΥΠΕΝ στην Κομισιόν κατέθεσε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ) σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι επιπτώσεις των εκτεταμένων περικοπών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), των μηδενικών και αρνητικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των ελλείψεων σε αναγκαίες ενεργειακές υποδομές.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η συχνότητα και η έκταση των περικοπών δεν μπορούν να θεωρούνται απλώς αναπόφευκτη συνέπεια της ενεργειακής μετάβασης. Αντίθετα, τις συνδέει με διαχρονικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και στην προσαρμογή της αγοράς στις αυξημένες ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ η ανάπτυξη των ΑΠΕ προωθήθηκε ενεργά και προσέλκυσε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, δεν προχώρησαν με τον απαιτούμενο ρυθμό οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός και άλλα αναγκαία μέτρα για την ομαλή ενσωμάτωση της αυξανόμενης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Μηδενικές και αρνητικές τιμές επιβαρύνουν τους παραγωγούς

Ένα ακόμη σημείο που αναδεικνύεται στις καταγγελίες είναι η εμφάνιση μηδενικών και αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, ο συνδυασμός αυτών των τιμών με τις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής δημιουργεί σημαντική οικονομική πίεση στους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς, επηρεάζοντας τα έσοδα και τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι οι περικοπές, οι οποίες κατά την ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου που επικαλείται θα πρέπει να εφαρμόζονται ως έσχατο και εξαιρετικό μέτρο, έχουν εξελιχθεί σε επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό της αγοράς. Κατά την ίδια θέση, το κόστος των διαρθρωτικών αδυναμιών του συστήματος μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό στους παραγωγούς ΑΠΕ.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την εξέταση των καταγγελιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι έχει ήδη υπάρξει απόφαση ή επίσημη διαπίστωση παράβασης σε βάρος της Ελλάδας.

Σε εθνικό επίπεδο, ο ΣΥΦΩΕΛ προετοιμάζει τις ομαδικές προσφυγές για αποζημιώσεις.

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