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20.10.2026 07:27

Νέο σοκ: Στα 110 δολάριο το Brent, στα 89 ευρώ το φυσικό αέριο 

20.10.2026 07:27
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Σε ανοδική τροχιά επέστρεψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ενώ σε υψηλότερα επίπεδα κινείται και το φυσικό αέριο στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις κλιμακούμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη σε σχέση με τις ενδείξεις για αυξημένες ροές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.

Τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Brent «φλερτάρουν» πάλι με τα 110 δολάρια το βαρέλι εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και νέων προκλήσεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται στην περιοχή των 98,5-99 δολαρίων το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι αποστολές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει περίπου στο 80% των προπολεμικών επιπέδων, αν και οι παραδόσεις διυλισμένων προϊόντων παραμένουν περιορισμένες.

Η κυβέρνηση Τραμπ εγκρίνει επίσης την πώληση δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η νόμιμη μεταφορά αργού πετρελαίου από αυτά, με τον παγκόσμιο «σκιώδη στόλο» (dark fleet) να εκτιμάται σε περίπου 1.600 πλοία.

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