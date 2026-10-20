Public και Εκδόσεις Διόπτρα: Μια νύχτα στο βιβλιοπωλείο με τον «Γείτονα» του Sebastian Fitzek

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Ένα μοναδικό Book Sleepover στο Public Golden Hall με τις εκδόσεις Διόπτρα έφερε τους αναγνώστες στον κόσμο του συγγραφέα, πέντε ημέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου

Τι συμβαίνει όταν ένα βιβλιοπωλείο κλείνει τις πόρτες του, αλλά οι αναγνώστες μένουν μέσα; Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τα Public και οι Εκδόσεις Διόπτρα έδωσαν τη δική τους απάντηση, δημιουργώντας στο Public Golden Hall μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα βιβλία, στο μυστήριο και στη συναρπαστική γραφή του Sebastian Fitzek. Αφορμή, το νέο ψυχολογικό θρίλερ, «Ο γείτονας», που κυκλοφορεί στις 21 Οκτωβρίου από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Στο πρώτο Book Sleepover των Public μαζί με τις εκδόσεις Διόπτρα, οι συμμετέχοντες έζησαν το βιβλιοπωλείο διαφορετικά: ως έναν χώρο όπου η ανάγνωση γίνεται κοινή εμπειρία και οι ιστορίες αποκτούν τη δική τους ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα ράφια, ο κόσμος του ψυχολογικού θρίλερ έγινε το σκηνικό μιας ολόκληρης νύχτας, με στιγμές silent reading, διαδραστικά παιχνίδια, ανατροπές και, φυσικά, διανυκτέρευση μέσα στο βιβλιοπωλείο.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η διαδικτυακή εμφάνιση του Sebastian Fitzek μέσω video, φέρνοντας τον αγαπημένο συγγραφέα κοντά στους αναγνώστες του και προσθέτοντας μια ιδιαίτερη διάσταση στη βραδιά. Η σύνδεση με τον δημιουργό συμπλήρωσε μια εμπειρία σχεδιασμένη γύρω από όσα κάνουν τις ιστορίες του τόσο καθηλωτικές: την προσμονή, την ένταση και το απρόβλεπτο. Σε ερώτηση για το αν φοβάται την Τεχνητή Νοημοσύνη, απάντησε ότι στο μέλλον η Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορεί να καταφέρει να γράφει πολύ καλά βιβλία αλλά δεν θα καταφέρει ποτέ να περιγράψει τα συναισθήματα με τον τρόπο που τα βιώνει ένας άνθρωπος. Οι καλεσμένοι παρέλαβαν πρώτοι το νέο βιβλίο, πέντε ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, και είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις πρώτες του ανατροπές σε έναν χώρο αφιερωμένο στις ιστορίες και στους ανθρώπους που τις αγαπούν.

Το βιβλίο στο επίκεντρο. Η εμπειρία πέρα από τις σελίδες.

Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στον κόσμο του βιβλίου, τα Public δημιουργούν διαρκώς νέες αφορμές για να συναντιούνται οι άνθρωποι γύρω από τις ιστορίες που αγαπούν. Οι χώροι τους φιλοξενούν συναντήσεις με συγγραφείς, συζητήσεις και πρωτότυπες δράσεις που ενισχύουν τη σχέση με την ανάγνωση και δίνουν στο βιβλιοπωλείο έναν ζωντανό ρόλο στην καθημερινότητα του κοινού.

Το Book Sleepover στα Public, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Διόπτρα, έδωσε σε αυτή τη φιλοσοφία μια νέα έκφραση. Μια ολόκληρη νύχτα μέσα στο βιβλιοπωλείο έγινε αφορμή για ανακάλυψη, συμμετοχή και σύνδεση με έναν συγγραφέα, με άλλους αναγνώστες και με την ίδια τη χαρά της ανάγνωσης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Sony, Bookvoice, De’Longhi, Legami Milano, moses., Aloe Colors, Curaprox, Synviva, WALK και Kiss the Earth, που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας.

Γιατί κάποιες ιστορίες σε κρατούν ξύπνιο. Και στα Public, αυτή τη φορά, οι αναγνώστες έμειναν μαζί τους μέχρι το πρωί.