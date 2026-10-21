Παρί Σεν Ζερμέν – Λιόν: Στον «αέρα» το ντέρμπι λόγω των ταραχών στη Γαλλία

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Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ligue 1, βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αναβολής, καθώς οι συνεχιζόμενες ταραχές στη Γαλλία προκαλούν έντονη ανησυχία στις αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης την Τετάρτη (21/10), η Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού έχει ζητήσει να επανεξεταστεί ο προγραμματισμός του αγώνα, λόγω των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης στη γαλλική πρωτεύουσα.

Στο τραπέζι η μεταφορά του αγώνα τη Δευτέρα

Η αστυνομική αρχή έχει απευθυνθεί στην Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα της Γαλλίας (LFP), ζητώντας τον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί την Κυριακή (25/10) στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «L’Équipe», ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η μεταφορά του αγώνα για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση για αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής.

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία, καθώς οι αρχές καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τις κινητοποιήσεις και τις αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

«Γιγαντιαία» επιχείρηση ασφαλείας για τις διαδηλώσεις

Η γαλλική κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις νέες διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σχεδιάζοντας εκτεταμένη επιχείρηση ασφαλείας με συμμετοχή αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Όπως δήλωσε την Τρίτη (20/10) ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, οι αρχές θα πραγματοποιήσουν μια «γιγαντιαία» επιχείρηση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα νέα επεισόδια.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά τις ταραχές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου συγκαταλέγονται στα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Είχαν προηγηθεί εβδομάδες κυρίως ειρηνικών φοιτητικών κινητοποιήσεων, καθώς και ευρύτερων διαδηλώσεων με αιτήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό των επεισοδίων, οι γαλλικές αρχές επέβαλαν τη Δευτέρα (19/10) απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε περιοχές αρκετών πόλεων.

Πρόσθετη πίεση από τον αγώνα του NFL στο Παρίσι

Οι ανάγκες αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας αυξάνονται ακόμη περισσότερο λόγω των σημαντικών αθλητικών γεγονότων που έχουν προγραμματιστεί για το ίδιο Σαββατοκύριακο.

Εκτός από το παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν, την Κυριακή (25/10) πρόκειται να διεξαχθεί στο «Σταντ ντε Φρανς» η αναμέτρηση των Πίτσμπουργκ Στίλερς με τους Νιου Όρλεανς Σέιντς, στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (NFL).

Πρόκειται για μια διοργάνωση που αναμένεται να απαιτήσει σημαντική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον σχεδιασμό των αρχών για την ασφάλεια στην περιοχή του Παρισιού.

Ήδη άλλαξε ημερομηνία το Τουλούζ – Τρουά

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν ήδη οδηγήσει σε αλλαγές στο πρόγραμμα του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η εντός έδρας αναμέτρηση της Τουλούζ με την Τρουά για τη Ligue 1, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, μεταφέρθηκε για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών.

Την αλλαγή ανακοίνωσε την Τετάρτη (21/10) η LFP, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνθήκες ασφαλείας επηρεάζουν ήδη τον προγραμματισμό των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν, το Reuters επικοινώνησε με τις δύο ομάδες, την LFP και την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, ζητώντας σχόλιο σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής.

Προς το παρόν, το παιχνίδι παραμένει προγραμματισμένο για την Κυριακή, με την οριστική απόφαση για τη διεξαγωγή του να εκκρεμεί.

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