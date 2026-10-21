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21.10.2026 09:51

Στην Αθήνα τα δύο πρώτα καινούργια τρόλεϊ – Θα ενταχθούν σε πιλοτικό πρόγραμμα με νέα γραμμή εξπρές

21.10.2026 09:51
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Δύο νέα ολοκαίνουργια τρόλει υβριδικής τεχνολογίας της TEMSA-SKODA έφτασαν στην Αθήνα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος το οποίο προβλέπει την πιλοτική λειτουργία μιας νέας γραμμής ταχείας διέλευσης στην Αθήνα.

Τα νέα τρόλεϊ (που δεν έχουν κίτρινο χρώμα αλλά μπλε και άσπρο σαν τα λεωφορεία) χρησιμοποιούν τεχνολογία IMC (In-Motion Charging), η οποία επιτρέπει τη φόρτιση των μπαταριών τους ενώ κινούνται κάτω από το εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Με αυτόν τον τρόπο, τα οχήματα μπορούν να αξιοποιούν την υφιστάμενη υποδομή για την επαναφόρτιση των μπαταριών τους και να συνεχίζουν να κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια και σε τμήματα της διαδρομής χωρίς εναέρια καλώδια.

Όπως διαβάζουμε στο athenstransport.com το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία μιας ηλεκτροκίνητης σύνδεσης μεταξύ του σταθμού Μετρό Συγγρού-Φιξ και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), μέσω της Λεωφόρου Συγγρού.

Στόχος είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου των τρόλεϊ για τη φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δοκιμάζοντας στην πράξη ένα μοντέλο υβριδικής φόρτισης χωρίς την ανάγκη αποκλειστικής υποδομής σε όλο το μήκος της γραμμής.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν ο ΟΑΣΑ και η ΟΣΥ, καθώς και η ερευνητική ομάδα ISENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η σχεδιαζόμενη γραμμή θα συνδέει το Μετρό με το ΚΠΙΣΝ και, μέσω ανταπόκρισης με το Τραμ στο νότιο άκρο της, θα εντάσσεται σε μια αλυσίδα ηλεκτροκίνητων μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.

Παράλληλα, ήδη σχεδιάζεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων αντίστοιχης τεχνολογίας IMC, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα φόρτισης από το υφιστάμενο εναέριο δίκτυο και προορίζονται να αντικαταστήσουν σε βάθος χρόνου όλα τα τρόλεϊ της Αθήνας.

Πηγή φωτογραφίας: Γιώργος Κονοβαλιώτης / athenstransport.com

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ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 10:14
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