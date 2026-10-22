Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με δύο καθοριστικά τρίποντα στο φινάλε, 85-79 τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

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Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ουραγό Μπασκόνια, παρουσιάζοντας ξανά αδυναμίες στην άμυνα και χαμηλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια. Ωστόσο, με δύο καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό, κατάφερε να επικρατήσει με 85-79 στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες.

Οι «πράσινοι» προβλημάτισαν για δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, καθώς δεν κατάφεραν να βρουν σταθερότητα στην αμυντική τους λειτουργία, ενώ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με μόλις 7 εύστοχα τρίποντα σε 27 προσπάθειες.

Παρά τις δυσκολίες, αυτή τη φορά απέφυγαν ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η λύση ήρθε στο τελευταίο λεπτό, όταν ο Φρανσίσκο και ο Γιαμπουσέλε ευστόχησαν σε δύο διαδοχικά τρίποντα, δίνοντας στον Παναθηναϊκό το προβάδισμα που χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, το «τριφύλλι» βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-1, ενώ η Μπασκόνια, που πάλεψε μέχρι το τέλος για την έκπληξη, υποχώρησε στο 1-6.

Ξεχώρισε ο Χέιζ-Ντέιβις

Από τους παίκτες που διακρίθηκαν για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και αποτέλεσε σημαντική επιθετική λύση για την ομάδα του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, έχοντας 4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 4/7 ελεύθερες βολές. Παράλληλα, πρόσθεσε στη στατιστική του 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-40, 63-54, 85-79.

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