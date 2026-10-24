Basketgate: «Για να το σιγουρέψουμε, κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα» – Οι καταθέσεις που «καίνε» και τα τυλιγμένα 100.000 ευρώ σε χαρτοπετσέτες

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Νέα στοιχεία από τις καταθέσεις των μαρτύρων, που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα επηρεασμού αγώνων στο μπάσκετ, «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτές γίνονται αναφορές στον ρόλο του προφυλακισμένου επιχειρηματία, του Γιώργου Μαυραγάνη, στις επαφές του με διαιτητές καθώς και στην πρόσβασή του σε πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, διαιτητής παραδέχεται ότι συμμετείχε σε στημένους αγώνες και αναφέρεται στις κατευθύνσεις που υποστήριξε πως λάμβανε, κάνοντας αναφορά ακόμη και για σχολικές διοργανώσεις.

Επιπλέον, πρώην παράγοντας ομάδας περιγράφει τις συνεννοήσεις που -όπως υποστηρίζει- έγιναν με στόχο την άνοδο του Προμηθέα στην Α1 το 2016, αναφέροντας μάλιστα πως παρέλαβε 100.000 ευρώ σε μετρητά, μέσα σε σακούλα.

Σε κατάθεσή του ο διαιτητής φέρεται να αναφέρεται στη σχέση του με τον κατηγορούμενο επιχειρηματία, τον οποίο γνώρισε το 2009, όταν εκείνος ήταν ακόμη αθλητής μπάσκετ.

Τον προέτρεψε ακόμη και να στοιχηματίσει στην εκλογή του

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι επαφές τους έγιναν συχνότερες από το 2011, ενώ ο επιχειρηματίας επισκεπτόταν το καζίνο της Πάρνηθας, όπου ο μάρτυρας εργαζόταν ως σερβιτόρος-μπάρμαν στον χώρο VIP.

Περίπου δύο χρόνια πριν από την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, ο επιχειρηματίας φέρεται να του είπε: «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ». Ο διαιτητής ισχυρίζεται ότι τον προέτρεψε ακόμη και να στοιχηματίσει στην εκλογή του, καθώς εκείνη την περίοδο η σχετική απόδοση ήταν 2,25.

Ο ίδιος μάρτυρας δίνει στη συνέχεια μια χαρακτηριστική περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, λειτουργούσαν οι ορισμοί των διαιτητών.

Σχετικά με το εάν γνώριζε ότι ο επιχειρηματίας έλεγχε την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και με ποιον τρόπο, απάντησε: «Ναι, γνωρίζω ότι έλεγχε την ΚΕΔ, γιατί κάθε φορά που παραπονιόμουν επειδή δεν διαιτήτευα για τρεις-τέσσερις αγωνιστικές στην Α2, τον έπαιρνα τηλέφωνο και με όριζε σε αγώνα. Έλεγχε όλη την ΚΕΔ».

Όπως περιέγραψε, αρκούσε ένα τηλεφώνημα στον επιχειρηματία για να εξασφαλίσει συμμετοχή σε αγώνα, ακόμη και όταν είχε μείνει εκτός ορισμών για αρκετές αγωνιστικές.

«Για να το σιγουρέψουμε, κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα»

Ο μάρτυρας φέρεται να μιλά για συγκεκριμένο συμβάν από το ματς Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β’, που διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο διαιτητής φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα, ωστόσο υπήρχε επιθυμία να διασφαλιστεί η νίκη του και γι’ αυτό ορίστηκε ο ίδιος ως δεύτερος διαιτητής.

«Ενώ είχε σαφώς καλύτερη ομάδα ο Προμηθέας, ήθελαν να διασφαλίσουν τη νίκη του Προμηθέα, ορίζοντάς με ως δεύτερο διαιτητή».

Ερωτηθείς για το εάν είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από τον επιχειρηματία, απάντησε: «Μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά, “για να το σιγουρέψουμε, κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα”».

Τελικά, ο Προμηθέας νίκησε χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη παρέμβαση από τον ίδιο, όπως λέει. «Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Προμηθέα, χωρίς να αναγκαστώ να εκτεθώ πολύ, αφού ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα» φέρεται να κατέθεσε.

«Θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ»

Για παιχνίδι του Προμηθέα μίλησε και ο πρώην παράγοντας του Φάρου Κερατσινίου. Πρόκειται για ματς που αφορούσε την άνοδο στην Α1 το 2016, όταν η ομάδα έπαιξε με τον Προμηθέα.

Ο πρώην παράγοντας κατήγγειλε ότι υπήρξε προηγούμενη συνεννόηση με τον τότε επικεφαλής του Προμηθέα για το ενδεχόμενο η ομάδα του Κερατσινίου να ανέβει αγωνιστικά στην Α1, αλλά στη συνέχεια να παραιτηθεί από τη θέση.

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι ο Προμηθέας, εάν δεν εξασφάλιζε την άνοδο, θα χρειαζόταν περίπου 300.000 ευρώ για να αγοράσει άλλη ΚΑΕ.

Γι’ αυτό, όπως καταθέτει, πρότεινε να παραιτηθεί ο Φάρος από την άνοδο έναντι 100.000 ευρώ, ώστε να καλύψει οικονομικές υποχρεώσεις.

«Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ, για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος».

Η απάντηση που αποδίδει στον τότε επικεφαλής του Προμηθέα ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, του αντιπρότεινε 150.000 ευρώ, αλλά με την προϋπόθεση οι αγώνες να ολοκληρωθούν με 3-2 υπέρ του Προμηθέα, δηλαδή να χάσει ο Φάρος τρεις αναμετρήσεις ώστε η ομάδα της Πάτρας να ανέβει απευθείας στην Α1.

«Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν», υποστηρίζει ο μάρτυρας.

Ο τότε επικεφαλής του Προμηθέα φέρεται να τον ρώτησε: «Πώς εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος ότι εσύ θα τηρήσεις το λόγο σου και θα παραιτηθείς από την άνοδο;».

Ο μάρτυρας απάντησε: «Δεν είσαι εξασφαλισμένος, αλλά δεν σου ζητάω και τίποτα μέχρι να γίνει».

Ο Φάρος νίκησε και πήρε την άνοδο. Ο παράγοντας φέρεται να είπε ότι το βράδυ έλαβε μήνυμα από τον τότε επικεφαλής της ομάδας της Πάτρας. «Ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου», έγραψε.

Εν συνεχεία, ο Φάρος παραιτήθηκε από την άνοδο και προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση. Κατόπιν της ανακοίνωσης, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα κατά το οποίο ενημερώθηκε ότι θα λάμβανε το συμφωνηθέν ποσό.

«Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες – Τα παρέλαβα και έφυγα»

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρώην παράγοντας του Φάρου μετέβη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας της αλυσίδας καφέ του Β. Λιόλιου, όπου συνάντησε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον τότε επικεφαλής του Προμηθέα ο οποίος του έδωσε σακούλα με 100.000 ευρώ.

«Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει», φέρεται να του είπε ο προπονητής.

«Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα».

Όπως υποστηρίζει, αμέσως μετά τηλεφώνησε στον τότε επικεφαλής του Προμηθέα για να τον ευχαριστήσει, ενώ εκείνος τον ευχαρίστησε επειδή τήρησε την υπόσχεσή του.

Η συγκεκριμένη κατάθεση αφορά την καταγγελλόμενη συμφωνία για την παραίτηση του Φάρου από την άνοδο στην Α1, έναντι 100.000 ευρώ, παρότι η ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει αγωνιστικά την άνοδό της. Ο μάρτυρας διαχωρίζει την υπόθεση αυτή από μια άλλη πρόταση, ύψους 150.000 ευρώ, προκειμένου η ομάδα να ηττηθεί με 3-2, την οποία, όπως υποστηρίζει, αρνήθηκε να αποδεχθεί.

Άλλο περιστατικό, φέρεται να αφορά τον αγώνα Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ, στις 8 Μαρτίου 2025, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Greek Basket League.

Βάσει της δικογραφίας, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να αποκάλυψε στον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου, τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας από τις 5 Μαρτίου, ενώ η επίσημη ανακοίνωση έγινε δύο ημέρες αργότερα, στις 7 Μαρτίου.

Στη συγκεκριμένη επικοινωνία ανέφερε ότι είχε μόλις πληροφορηθεί ποιοι θα σφυρίξουν τον αγώνα, προσθέτοντας: «Αλλά προσοχή, είναι αυστηρά απόρρητα. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές».

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