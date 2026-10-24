CrediaBank – Ευρώπη Holdings: Στις 30 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η συγχώνευση με έκδοση 212 εκατ. νέων μετοχών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings προχωρά η CrediaBank, μετά το «πράσινο φως» που έδωσαν στις 23 Οκτωβρίου οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών. Η συναλλαγή, η οποία πραγματοποιείται με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου, ενώ στις 2 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η έναρξη διαπραγμάτευσης περισσότερων από 212 εκατ. νέων μετοχών της CrediaBank.

Η έγκριση από τους μετόχους ανοίγει τον δρόμο για τις τελευταίες διαδικαστικές και χρηματιστηριακές ενέργειες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην απορρόφηση της Ευρώπη Holdings και στην οριστική διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι μετοχές της Ευρώπη Holdings θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου η διαπραγμάτευσή τους θα σταματήσει, ενώ την ίδια ημέρα θα αναπροσαρμοστεί και η τιμή εκκίνησης της μετοχής της CrediaBank, σύμφωνα με τους ισχύοντες χρηματιστηριακούς κανόνες.

Πώς διαμορφώνεται το μετοχικό κεφάλαιο

Η συγχώνευση συνοδεύεται από σημαντικές μεταβολές στη μετοχική διάρθρωση της CrediaBank, καθώς προβλέπεται η έκδοση 212.257.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,06 ευρώ η καθεμία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται σε 132,47 εκατ. ευρώ και θα διαιρείται σε συνολικά 2.207.890.029 μετοχές.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της απορρόφησης, το μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank θα αυξηθεί κατά 38,16 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της Ευρώπη Holdings. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά περίπου 5,47 εκατ. ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με το αντίστοιχο ποσό να μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 2 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Η 30ή Οκτωβρίου αποτελεί την ημερομηνία-ορόσημο για τη νομική ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς τότε αναμένεται η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η δημοσίευση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης θα πραγματοποιηθεί και η οριστική διαγραφή των μετοχών της Ευρώπη Holdings από την Euronext Athens.

Η CrediaBank διευκρινίζει ότι, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των νέων μετοχών.

Πάντως, οι δύο εταιρείες επισημαίνουν ότι το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα παραμένει ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν καθυστερήσεις ή άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει νέα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Διαβάστε επίσης:

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Συμφωνία με Mubadala και ΕΑΤΕ ανοίγει νέες προοπτικές για επενδύσεις στην Ελλάδα

SUPERBET: Το «ΟΛΟΙ SUPER» συνδέει τον αθλητισμό με αιμοδοσία, συμπερίληψη και κοινωνική στήριξη στην Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Το 2027 οι διαγωνισμοί για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας και κατασκευή από το 2028