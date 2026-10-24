Κάρπαθος: Σεισμοί, 2,9 και 3,4 Ρίχτερ, μέσα σε τρία λεπτά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δύο μικρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 2,9 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Καρπάθου.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 12:38, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Ολύμπου. Τρία λεπτά αργότερα, στις 12:41, ακολούθησε η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σε απόσταση 31 χιλιομέτρων βόρεια της Ολύμπου.

Το εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνη: «Εφοριακός» άρπαξε λίρες και κοσμήματα 7.000 ευρώ από 79χρονη

Σε σοβαρή κατάσταση ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας, που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

Υπόθεση Pizza Fun: Σάλος με τη χορηγία στην ΕΛΑΣ – Η συνεργασία και η απάντηση της αστυνομίας (Video)