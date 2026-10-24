search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 15:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2026 13:59

Super League: Χωρίς ντέρμπι το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

24.10.2026 13:59
Super League

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ωστόσο έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Βόλο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα και η ΑΕΚ τον Παναιτωλικό, ενώ στο Παγκρήτιο κοντράρεται το ζευγάρι του περυσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά τη δεκαήμερη παραμονή της στην Αγγλία για τα ματς του UEFA Champions League, όπου γνώρισε δύο ήττες (3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι), η ΑΕΚ επιστρέφει στην εγχώρια πραγματικότητα υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό.

Σε… κακό φεγγάρι ο «Τίτορμος», συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές ήττες κι ενώ είχε ξεκινήσει τη σεζόν με 3/3 νίκες.

Ακόμη… παραπονιούνται για τις διαιτητικές αποφάσεις της περασμένης αγωνιστικής, Ηρακλής και Κηφισιά. Ο «Γηραιός» ηττήθηκε, για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα, με 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι με πολλή ένταση και αμφισβητούμενες φάσεις – όλες πήγαν κατά των «κυανόλευκων».

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστείων, ηττήθηκε μετά από τρεις αγωνιστικές και δυο σερί νίκες με 2-1 από τον Άρη, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να έχει – επίσης – πολλά παράπονα. Ο νικητής στο Καυτανζόγλειο θα κάνει όνειρα οκτάδας.

Αντίθετα, το πώς θα ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις κοιτούν Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδειακός. Σε καλύτερη μοίρα οι Αρκάδες κι ας διασύρθηκαν με 5-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ – είχαν μαζέψει πέντε βαθμούς στην προηγούμενη τριάδα αγώνων.

Οι Βοιωτοί όχι μόνο δεν έχουν νικήσει ακόμη, ούτε καν να σκοράρουν δεν έχουν καταφέρει, γράφοντας ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Στενεύουν τα περιθώρια για τον Ηλία Χαραλάμπους…

Το πρόγραμμα (Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026):

19:00 Καυτανζόγλειο Στάδιο, Ηρακλής – Κηφισιά

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

20:00 Allwyn Arena, ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Διαβάστε επίσης:

«Σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ: Τι αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την υπόθεση των στημένων – Δεν απέκλεισε την εμπλοκή κι άλλων προσώπων

«Χάος στην Ελλάδα»: Στα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ η σύλληψη του Λιόλιου

Ο Αντετοκούνμπο μοίρασε παπούτσια στους νέους συμπαίκτες του στους Μαϊάμι Χιτ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές από το πρωί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για μια ξενάγηση στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» (Photos/Video)

gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Λάδι» στη φωτιά …ρίχνει η απαγόρευση της αστυνομίας για συγκέντρωση στη Βαστίλη – Δακρυγόνα στη Λυών, ένταση στην Ορλεάνη (Live video)

Liolios
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: «Φύλλο και φτερό» το πόθεν έσχες Λιόλιου και ακόμη 5 κατηγορουμένων, από την Αρχή για το ξέπλυμα

maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Γιάννη Μανιάτη στην Κάγια Κάλας για την προστασία των Χριστιανών στην Ιορδανία – Τι ζητά μετά από το μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

mourinio-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Υπό πίεση ο Μουρίνιο πριν το Clasico με την Μπαρτσελόνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του - Βλέπω ότι δικαιώθηκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 15:19
Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές από το πρωί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για μια ξενάγηση στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» (Photos/Video)

gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Λάδι» στη φωτιά …ρίχνει η απαγόρευση της αστυνομίας για συγκέντρωση στη Βαστίλη – Δακρυγόνα στη Λυών, ένταση στην Ορλεάνη (Live video)

Liolios
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: «Φύλλο και φτερό» το πόθεν έσχες Λιόλιου και ακόμη 5 κατηγορουμένων, από την Αρχή για το ξέπλυμα

1 / 3