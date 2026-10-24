Super League: Χωρίς ντέρμπι το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

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Δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ωστόσο έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Βόλο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα και η ΑΕΚ τον Παναιτωλικό, ενώ στο Παγκρήτιο κοντράρεται το ζευγάρι του περυσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά τη δεκαήμερη παραμονή της στην Αγγλία για τα ματς του UEFA Champions League, όπου γνώρισε δύο ήττες (3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι), η ΑΕΚ επιστρέφει στην εγχώρια πραγματικότητα υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό.

Σε… κακό φεγγάρι ο «Τίτορμος», συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές ήττες κι ενώ είχε ξεκινήσει τη σεζόν με 3/3 νίκες.

Ακόμη… παραπονιούνται για τις διαιτητικές αποφάσεις της περασμένης αγωνιστικής, Ηρακλής και Κηφισιά. Ο «Γηραιός» ηττήθηκε, για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα, με 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι με πολλή ένταση και αμφισβητούμενες φάσεις – όλες πήγαν κατά των «κυανόλευκων».

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστείων, ηττήθηκε μετά από τρεις αγωνιστικές και δυο σερί νίκες με 2-1 από τον Άρη, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να έχει – επίσης – πολλά παράπονα. Ο νικητής στο Καυτανζόγλειο θα κάνει όνειρα οκτάδας.

Αντίθετα, το πώς θα ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις κοιτούν Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδειακός. Σε καλύτερη μοίρα οι Αρκάδες κι ας διασύρθηκαν με 5-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ – είχαν μαζέψει πέντε βαθμούς στην προηγούμενη τριάδα αγώνων.

Οι Βοιωτοί όχι μόνο δεν έχουν νικήσει ακόμη, ούτε καν να σκοράρουν δεν έχουν καταφέρει, γράφοντας ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Στενεύουν τα περιθώρια για τον Ηλία Χαραλάμπους…

Το πρόγραμμα (Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026):

19:00 Καυτανζόγλειο Στάδιο, Ηρακλής – Κηφισιά

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

20:00 Allwyn Arena, ΑΕΚ – Παναιτωλικός

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