Trastor: Αγορά ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας από την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 4,26 εκατομμυρίων ευρώ

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Μία ακόμη επένδυση στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων της Αθήνας προωθεί η Trastor, με την απόκτηση κτιρίου στο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας έναντι 4,26 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αφορά ακίνητο ιδιοκτησίας της Εθνικής Ασφαλιστικής και εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor ενέκρινε στις 23 Οκτωβρίου 2026 την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για την απόκτηση πολυώροφου κτιρίου επί της οδού Σκουλενίου 1, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Κλαυθμώνος.

Η συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώνει εμπορική δραστηριότητα, υπηρεσίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενώ βρίσκεται κοντά σε βασικούς οδικούς άξονες και μέσα σταθερής τροχιάς.

Η θέση του ακινήτου αποτελεί βασικό στοιχείο της επενδυτικής επιλογής, καθώς η ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους σε κεντρικά σημεία της Αθήνας παραμένει σημαντική, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κτίρια που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εταιρική διάσταση της συναλλαγής. Η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία πωλεί το ακίνητο, αποτελεί θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Παράλληλα, η τράπεζα ελέγχει το 83,89% του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor.

Κατά συνέπεια, η αγοραπωλησία χαρακτηρίζεται συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος και υπόκειται στις προβλεπόμενες διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης.

Στην ανακοίνωσή της, η Trastor επισημαίνει ότι η συμφωνία εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και συνδέεται με τον επενδυτικό της σχεδιασμό. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι το τίμημα ανταποκρίνεται σε αγοραίους όρους.

Η σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διασφάλιση της διαφάνειας και της εύλογης αποτίμησης, ώστε η συναλλαγή να πραγματοποιηθεί με όρους που προστατεύουν το σύνολο των μετόχων.

Η νέα κίνηση αποτυπώνει το ενδιαφέρον που εξακολουθεί να παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας για επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα.

Η αξία τέτοιων επενδύσεων δεν εξαρτάται μόνο από τη γεωγραφική θέση, αλλά και από την κατάσταση του κτιρίου, τις δυνατότητες αναβάθμισης και τα μισθώματα που μπορεί να αποφέρει.

Για τη Trastor, ζητούμενο είναι η αξιοποίηση του ακινήτου με τρόπο που θα ενισχύσει τις μελλοντικές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της.

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης λεπτομέρειες για ενδεχόμενες εργασίες αναβάθμισης ή για τη μελλοντική μισθωτική αξιοποίηση του κτιρίου.

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