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29.10.2026 21:25

Δεύτερη επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν σε ένα 24ωρο 

29.10.2026 21:25
trump-erdogan

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Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μέσα σε ένα 24ωρο είχαν οι πρόεδροι της Τουρκίας και των ΗΠΑ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ‘Αγκυρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου που παρατέθηκε παρουσία ξένων ηγετών για την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου.

Κατά τη συνομιλία, ο Ταγίπ Ερντογάν μετέφερε στον Τραμπ τους χαιρετισμούς των ηγετών που συμμετείχαν στο δείπνο και αναφέρθηκε στη σημασία της επικείμενης 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών.

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν επισήμανε ότι στη Σύνοδο της ‘Αγκυρας θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού, ο οποίος, με συνολικό πληθυσμό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια, έχει εξελιχθεί, κατά την εκτίμησή του, σε σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο κάθε επιτυχία στις εργασίες της συνόδου κορυφής. Η νέα επικοινωνία ακολούθησε τη χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία των δύο προέδρων κατά την οποία, σύμφωνα με την ‘Αγκυρα, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 22:58
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