search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 10:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 10:29

Στενά του Ορμούζ: Φωτιά σε πλοίο στα ανοικτά του Ομάν – Άγνωστη η τύχη του πληρώματος

29.10.2026 10:29
Hormuz
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που βρισκόταν στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις», επεσήμανε η UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ, στο Ομάν.

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία: Πρόστιμα-μαμούθ έως 5.500 ευρώ στους διαδηλωτές από την κυβέρνηση Ράμα – Στο στόχαστρο και όσοι δεν ασκούν βία

Κουαουτέμοκ Κάρντενας: Πέθανε ο εμβληματικός ηγέτης της μεξικανικής Αριστεράς

Ρωσία: 613 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας, λέει ο δήμαρχος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita2026spitogatos (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου

aftokinito_simplektis_2910_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Λάουρα Κοβέσι, θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια

ADONIS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Υποκρισία της αριστεράς» βλέπει ο Γεωργιάδης για τα δυστυχήματα με τα τρένα στην Ισπανία

spain_train_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα τρία μοιραία λάθη που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία – Τριήμερο πένθος στη χώρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

nikos-filis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 10:41
akinita2026spitogatos (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου

aftokinito_simplektis_2910_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Λάουρα Κοβέσι, θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια

1 / 3