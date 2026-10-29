Στενά του Ορμούζ: Φωτιά σε πλοίο στα ανοικτά του Ομάν – Άγνωστη η τύχη του πληρώματος

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που βρισκόταν στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις», επεσήμανε η UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ, στο Ομάν.

A vessel was seen on fire in the Strait of Hormuz, 9 nautical miles north of Khasab, Oman, according to UKMTO. The sighting came from the master of a third-party ship. The condition of the crew has not been determined. https://t.co/cooo2ScdPT October 29, 2026

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