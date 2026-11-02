Μητσοτάκης προς Υπουργούς: Αφήστε το κυνήγι του σταυρού και δουλέψτε

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Μήνυμα προς τους υπουργούς, να μη ρίξουν τους ρυθμούς τους ενόψει εκλογών, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το προεκλογικό κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος», προσθέτοντας ότι «επιλογη μας είναι να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρις να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου. Το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας» και τονίζοντας ότι «ως το τέλος της βουλευτικής περιόδου, 90 προτεραιότητές μας θα πρέπει να έχουν γίνει πράξεις, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό οι κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές είναι οι εξής:
Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, κάνοντας λόγο για «αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας που δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς» και τόνισε ότι «η Ελλάδα εισηγείται παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία που θα απελευθερώσει κρίσιμες εμπορικές οδούς, συγκρατώντας το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο».
Ειδικά για την ακρίβεια, τόνισε ότι «είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική, ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται», ωστόσο, υπογράμμισε ότι «κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».
Τέλος, για τις αποκαλύψεις υποθέσεων φοροδιαφυγής και την εξιχνίαση έκρηξης στην Πλάκα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «αποτελούν απόδειξη ότι για εμάς η “Νομιμότητα Παντού” είναι αδιαπραγμάτευτη. ΑΑΔΕ Οικονομική Αστυνομία και Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το έγκλημα υπήρχε πάντα – τώρα, όμως, αποκαλύπτεται, για μεγάλες υποθέσεις».
Υπογράμμισε, δε, ότι «αυτή κυβέρνηση τολμά και δίνει αυτές τις μάχες. Ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας – τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτονται και διώκονται. Κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες το 2019»και μίλησε για «αντιπαράθεση με συμπεριφορές και στεγανά που ανέκαθεν διέτρεχαν τη δημόσια ζωή. Κάποιες φορές και με την ανοχή του “Βαθέος Κράτους”».
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